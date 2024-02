Dieta dopo la colecistectomia: quanto dura? Cosa non mangiare e cosa si può mangiare

La sua presenza, inoltre, non risulta essenziale per il buon esito dei processi digestivi , che possono completarsi anche dopo la sua asportazione chirurgica.

Per quanto detto, la colecisti non è un organo vitale.

L'attività dello sfintere di Oddi , che tende a chiudersi durante il digiuno e ad aprirsi in risposta ai pasti, assicura comunque un rilascio maggiore di bile nel momento in cui è più necessaria.

Quanto dura?

Il periodo di dieta post colecistectomia è molto variabile, nel senso che, nel senso stretto del termine, anche pochi giorni (da 10 a 30) sono sufficienti a ripristinare una condizione esattamente fisiologica.

Poi, ovviamente, come in tutti gli interventi chirurgici che interessano l'apparato digerente, possono comparire dei piccoli effetti avversi; in questi casi, la dieta potrebbe richiedere alcune correzioni fino alla scomparsa del sintomo, quindi al massimo per qualche settimana.

Diverso è se consideriamo eventuali cambiamenti cronici; non si tratta necessariamente di complicazioni, ma di vere e proprie modifiche. Ad esempio, della capacità digestiva di grossi carichi dei grassi, o dell'alvo. In tal senso, la dieta post-operatoria non ha una scadenza, e certe modifiche dietetiche andrebbero mantenute nel cronico.

In una certa quantità di casi, inoltre, la capacità digestiva è addirittura migliore rispetto al pre-operatorio.