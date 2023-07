Attenzione! Non verranno presi in considerazione soggetti con età < 18 anni, donne gravide, nutrici e persone affette da patologie. La stima antropometrica di base e del fabbisogno calorico escludono anche gli atleti e soggetti particolarmente muscolari .

Ciò che andremo a riassumere in maniera a dir poco stringata è una metodica semplice per valutare le proprie caratteristiche antropometriche basilari, quindi il fabbisogno calorico , la ripartizione in macronutrienti e l'entità dei pasti – con qualche riferimento di tipo pratico.

Ricordiamo che quanto andremo a spiegare ha puramente una funzione divulgativa ed informativa ma, essendo la dietetica una disciplina molto seria che richiede anni di studi e pratica o tirocinio, per un lavoro ad hoc si consiglia di rivolgersi ai professionisti autorizzati come appunto i dietisti.

Più precisamente, lo scopo dell'articolo è di mostrare un "metodo classico", accademico, finalizzato ad un' alimentazione che permetta la riduzione della massa grassa – fat mass (FM) – in eccesso, non del peso nel senso stretto del termine. L'obbiettivo di una dieta dimagrante dev'essere infatti un miglioramento della composizione corporea , cioè il rapporto FFM ( massa magra ) e FM, quindi dello stato di salute, non un semplice alleggerimento del peso – che può essere ottenuto anche mal nutrendo la persona.

In questo articolo parleremo di dieta dimagrante , ovvero di cosa si intente e come andrebbe organizzata; per ovvie ragioni, nonostante la vastità dell'argomento, saremo abbastanza concisi.

Rilevamento Dati

Chi sei?

L'introduzione della scheda anamnestica è dedicata a capire "chi sei". In breve è necessario citare gli elementi importanti, ovvero "cosa fai nella vita", "eventuale presenza di qualsivoglia patologia, allergia o intolleranza alimentare" e "quali sono i tuoi obbiettivi".

Misurazioni e parametri essenziali

Qualunque protocollo dietetico che si rispetti non può prescindere dalle caratteristiche del soggetto in questione. Sintetizzando:

Età;

Sesso;

Statura rilevata al mattino (misurata in centimetri o in metri)

Peso rilevato a digiuno e dopo aver evacuato (misurato in chilogrammi)

Circonferenza del polso contro-dominante rilevata nel punto più stretto (misurata in centimetri).

Nell'ambito del fitness si dà anche spazio a classificazioni non scientificamente supportate, come ad esempio il somatotipo (endomorfo, ectomorfo, mesomorfo) e il biotipo (clavicolare, trapezoidale, ecc). In linea teorica, i soggetti endomorfi tendono più facilmente ad ingrassare e a prendere massa muscolare, mentre d'altro canto i soggetti ectomorfi sono in genere hardgainer sia in massa magra che grassa. Non ci soffermeremo sulla reale utilità di queste catalogazioni limitandoci a sottolineare che, soprattutto per chi ricerca semplicemente l'ottimizzazione dello stato di salute, non sono essenziali.

Sarebbe invece più utile, anche se anch'essa "limitatamente" essenziale, la misurazione delle pliche adipose mediante plicometria. Esse possono dare, anche senza uno specifico algoritmo per la stima della percentuale di grasso corporeo – body fat (BF) – un'idea precisa dell'effettivo catabolismo delle riserve lipidiche sottocutanee.

Più rapida e meno soggetta all'errore dell'operatore, ma comunque indiretta e quindi potenzialmente imprecisa, è la bioimpedenziometria (BIA). Questa fornisce più dati, ricavati comunque per algoritmi. Disidratazione, alimentazione e una composizione al difuori della media algoritmica comporterebbero false valutazioni.

Se la persona ha un quadro di obesità, patologie metaboliche o storia familiare per le stesse, diventa indispensabile stimare la distribuzione del grasso. Per solito è sufficiente prendere una circonferenza addominale e molto raramente, quasi solo per ricerca scientifica, si sceglie di effettuare immaginografie avanzate. Utilissime, in accordo con il medico curante, sono le indagini ematologiche con specifico riferimento a: glicemia, colesterolemia, trigliceridemia, uricemia, ed eventualmente marker epatici e renali.

Stima del livello di attività fisica

Il livello di attività fisica (LAF) è un parametro che tiene conto di quanto ci muoviamo. Sono stati formulati dei coefficienti specifici riguardanti l'attività lavorativa che, moltiplicati al metabolismo basale (MB), in seguito ci permetteranno di calcolare il dispendio energetico totale giornaliero o fabbisogno calorico. Quindi:

Sesso Età Livello di Attività Fisica (vedi tabella sotto) LAF (si aus)1 LAF (no aus)2 Maschile 18-59 Leggero 1,55 1,41 Moderato 1,78 1,70 Pesante 2,10 2,01 60-74 1,51 1,40 ≥ 75 1,51 1,33 Femminile 18-59 Leggero 1,56 1,42 Moderato 1,64 1,56 Pesante 1,82 1,73 60-74 1,56 1,44 ≥ 75 1,56 1,37

Incluse le attività auspicabili, ovvero l'esercizio fisico suggerito alle persone sedentarie per il mantenimento del tono muscolare e cardiocircolatorio e il cui costo dev'essere considerato nel computo del dispendio energetico; Escluse le attività fisiche auspicabili.

Classificazione delle attività professionali Leggera Moderata Pesante Impiegati Casalinghe Mansioni come nel gruppo moderato-pesante ma in condizioni di scarsa meccanizzazione Amministrativi e dirigenziali Collaboratori domestici Liberi professionisti, tecnici o simili Personale di vendita Terziario

Attività fisica superiore al normale

Esiste tuttavia una piccola scappatoia per il calcolo del fabbisogno calorico di chi pratica sport ad un carico superiore a 3 sedute settimanali da 40'.

Anzitutto, bisogna scegliere il LAF no aus, quindi che non comprenda attività sportiva. In secondo luogo, si farà una ricerca dettagliata sul dispendio specifico dello sport praticato (nuoto, running, ciclismo, bodybuilding ecc). Moltiplicando il coefficiente per i minuti e tenendo conto del peso corporeo reale, sarà quindi possibile risalire all'impegno energetico per ogni sessione. Questo verrà quindi moltiplicato per le sedute settimanali e spalmato giornalmente (diviso i sette giorni) oppure consentirà di modificare la dieta dei giorni di workout.

Questionario sulle abitudini alimentari

È l'ultima fase di raccolta dati. Dividendo – per ragioni di comodità – tutti i cibi nei VII gruppi di alimenti e ulteriori sottogruppi, andrebbe compilata una breve tabella nella quale si specifica quali cibi si preferiscono, con quale frequenza li consumiamo e in che porzione.

Alcuni potrebbero obbiettare che trattasi di una pratica limitata alla pratica professionale, ma non è così. Nel valutare la propria dieta, ognuno è influenzato da ciò che "vorrebbe" fare, sfuocando il ricordo di cosa si è realmente fatto. Per di più, la valutazione "spannometrica" delle porzioni è quasi sempre sottostimata; prendere in mano la bilancia è quindi altamente istruttivo.

Essere onesti con sé stessi e scrivere ciò che effettivamente si "combina" a tavola (o al bar) è certamente di grande aiuto. A tal proposito, piuttosto che affidarsi alla memoria, certi preferiscono compilare un diario alimentare. Con i moderni software e app telefoniche, ognuno sarà in grado di tradurre in nutrienti la propria dieta giornaliera o settimanale. Questo dato ci tornerà utile più avanti.