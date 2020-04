Diabete e Fibre

Le fibre sono fattori nutrizionali importantissimi nella dieta preventiva e curativa per il diabete mellito tipo 2 e per quello gestazionale.

Ciò significa che la dieta per il diabete dovrebbe essere ricca di fibre, in particolare di quelle che modulano l'assorbimento intestinale.

A cosa servono le fibre?

Le fibre si possono classificare in due modi:

Insolubili e solubili (è il sistema tradizionale, più utilizzato e conosciuto).

Fibre insolubili: sono tutte quelle che non si sciolgono in acqua. Non hanno grossi effetti sull'assorbimento nutrizionale (nell'intestino tenue).



Fibre solubili: sono tutte quelle che si diluiscono una volta miscelate in acqua; alcune formano un composto gelatinoso. La proprietà chimico-fisiche di questa soluzione fanno sì che nell'intestino tenue i nutrienti vengano assorbiti progressivamente o in misura inferiore.

Viscose e non viscose: questa suddivisione, che sembra apparentemente identica alla precedente, è in realtà più corretta. Valuta la capacità di gelatinizzare piuttosto che la solubilità, perché soltanto quelle che determinano un effetto viscoso sono capaci di modulare l'assorbimento intestinale.

Cosa c'entrano le fibre con il diabete?

E' deducibile che le fibre più importanti nella dieta per il diabete siano quelle che rallentano o diminuiscono l'assorbimento intestinale; ciò determina soprattutto una riduzione dell'indice glicemico e della quantità totale di grassi.

Inoltre, all'aumentare delle fibre in un alimento diminuisce la quantità percentuale di carboidrati.

Indice e carico glicemico nella dieta per il diabete

Nel diabete (mellito tipo 2) è indispensabile che la dieta abbia due caratteristiche primarie:

Basso carico glicemico (quantità totale di carboidrati nel piatto o nel pasto)

(quantità totale di carboidrati nel piatto o nel pasto) Basso indice glicemico - insulinico (velocità con la quale si alzano la glicemia e l'insulina nel sangue).

NB. Queste due caratteristiche incidono positivamente sulla glicemia e, in presenza di ipertrigliceridemia, anche sui livelli di trigliceridi nel sangue.

Se il soggetto diabetico è anche in sovrappeso, è necessario che la dieta sia ipocalorica

Se il soggetto è affetto da ipercolesterolemia, è necessario che la dieta sia povera di grassi saturi, idrogenati e in conformazione trans, e di colesterolo.

Ruolo delle fibre sui grassi

L'effetto sequestrante delle fibre sui nutrienti interessa soprattutto il colesterolo e gli altri lipidi.

Il soggetto diabetico che soffre di ipercolesterolemia e sovrappeso deve correggere la dieta aumentando significativamente la quantità di fibre gelificanti.

Il diabetico “normolipemico”, che segue un'alimentazione povera di colesterolo, ricca di acidi grassi essenziali e monoinsaturi, NON richiede di enfatizzare questa funzione “malassorbente”.

Cibi consigliati

Fonti di carboidrati e fibre

I cibi fonte nutrizionale primaria di carboidrati (complessi come l'amido e semplici come il fruttosio) sono naturalmente “quasi tutti” ricchi di fibre: semi amidacei (cereali, leguminose, pseudo cereali ecc), tuberi (patate, patate americane, manioca ecc), derivati (farina, pane, pasta ecc), frutti (mele, pere, arance, pesche, albicocche, pomodori, melanzane, peperoni, zucca ecc), alcune radici e bulbi (carote, cipolle ecc) e miele. Secondariamente “dovrebbero” venire i dolciumi e i cibi elaborati.

Dove si trovano i diversi tipi di fibre?

Le fibre insolubili sono contenute maggiormente nei “rivestimenti esterni” dei cibi, ad esempio la crusca dei cereali e la buccia della frutta. Al contrario, quelle solubili sembrano contenute prevalentemente all'interno dei semi e nella polpa della frutta.

NB. Si tenga bene a mente che la cottura favorisce la solubilità di certi tipi di fibra; pertanto ne incrementa la percentuale nell'alimentazione; la dieta per il diabete non dev'essere carente di verdura cotta.

Nella dieta per il diabete, maggiore è la quantità di fibre e acqua, minore è il carico glicemico dell'alimento; ad esempio, un'arancia è migliore della gelatina di arancia, oppure 80 g di riso integrale bollito sono migliori di 80 g di crackers.

Peraltro, le fibre che gelificano diminuiscono anche l'indice glicemico e quello insulinico, proprio in merito alla loro capacità di rallentare l'assorbimento intestinale.

In definitiva, si potrebbe dire che le fonti di carboidrati più adatte alla dieta per il diabete siano quelle integrali, con la buccia e non lavorate.

Quanta fibra assumere nella dieta per il diabete?

Le raccomandazioni nutrizionali che riguardano l'apporto di fibra non sono molto precise.

Si consiglia di non scendere mai al di sotto dei 15-20 grammi al giorno e l'apporto ottimale corrisponde a 30-35 g/die, oppure 20 g per 1000 kcal.

La copertura del fabbisogno di fibre può essere raggiunta facilmente con la dieta senza l'utilizzo di integratori o alimenti dietetici.