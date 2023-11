Dieta e diabete: come comportarsi con fibre, sale e alcolici

Si consiglia di non scendere mai al di sotto dei 15-20 grammi al giorno e l'apporto ottimale corrisponde a 30-35 g/die, oppure 20 g per 1000 kcal .

In definitiva, si potrebbe dire che le fonti di carboidrati più adatte alla dieta per il diabete siano quelle integrali , con la buccia e non lavorate.

NB . Si tenga bene a mente che la cottura favorisce la solubilità di certi tipi di fibra; pertanto ne incrementa la percentuale nell'alimentazione; la dieta per il diabete non dev'essere carente di verdura cotta.

Ciò significa che la dieta per il diabete dovrebbe essere ricca di fibre, in particolare di quelle che modulano l'assorbimento intestinale.

Le fibre sono fattori nutrizionali importantissimi nella dieta preventiva e curativa per il diabete mellito tipo 2 e per quello gestazionale .

La dieta per il diabete dovrà fornire lo stesso apporto di vitamine e sali minerali di quella prevista per la popolazione generale. D'altro canto, il soggetto diabetico scompensato o affetto da certe complicazioni potrebbe trarre vantaggio da un apporto superiore di nutrienti e fattori nutrizionali antiossidanti. E' quindi consigliabile garantire l'apporto di antiossidanti vitaminici e polifenolici, semplicemente consumando almeno le giuste porzioni quotidiane di verdura e/o frutta (almeno cinque da 50-250 g).

Dieta, Diabete e Alcol

La dieta per il diabete può contenere alcol?

Se il diabete è ben controllato, sono concesse modeste quantità di vino o birra durante i pasti (fino a 15-20 g di alcool al dì per le donne e 30-35 g per gli uomini).

Potendo scegliere, meglio prediligere il vino rosso per il suo contenuto in antiossidanti.

Effetti negativi dell'abuso di alcol

Tra gli effetti negativi dell'abuso di alcol ricordiamo:

Bevande alcoliche da eliminare nella dieta del diabetico

Superalcolici, vini liquorosi, cocktail.

Bevande alcoliche da assumere con moderazione nella dieta del diabetico

Nessuna, ma birra e vino possono essere consumati con moderazione, preferibilmente durante i pasti.

E' più consigliabile il vino rosso per il contenuto in antiossidanti.