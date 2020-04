Dieta, diabete e proteine

La relazione tra diabete e proteine non è sempre uguale.

Infatti, se il diabete è compensato e non vi è traccia di complicazioni metabolico-funzionali, l'assunzione di proteine è assolutamente normale.

In caso contrario, la dieta può richiedere alcune modifiche della sua composizione/ripartizione.

Apporto di proteine consigliato

Gli esperti di alimentazione consigliano di assumere, durante l'arco della giornata, una quantità di proteine pari a:

Dal 13% fino al 20% dell'apporto calorico giornaliero totale (a seconda della fonte scientifica presa in considerazione)

oppure 1,0-1,1 g di proteine per chilogrammo di peso corporeo fisiologico (cioè normale, con un indice di massa corporea compreso tra 18,5 e 24,9).

La tabella sottostante, prodotta dalla SINU (Società Italiana per la Nutrizione Umana) riassume i Livelli di Assunzione di Riferimento per la Popolazione Italiana (LARN) di proteine. Tali livelli sono adeguati e consigliati anche per il diabetico non complicato da disturbi renali.

LARN PER LE PROTEINE Età (anni) Peso Corporeo AR Fabbisogno Medio PRI Assunzione Raccomandata per la Popolazione SDT Obiettivo Nutrizionale per la Prevenzione (kg) (g/kg*die) (g/die) (g/kg*die) (g/die) (g/kg*die) (g/die) ADULTI Maschi 18-29 70,0 0,71 50,0 0,90 63,0 30-59 70,0 0,71 50,0 0,90 63,0 60-74 70,0 1,1 77,0 ≥ 75 70,0 1,1 77,0 Femmine 18-29 60,0 0,71 43,0 0,90 54,0 30-59 60,0 0,71 43,0 0,90 54,0 60-74 60,0 1,1 66,0 ≥ 75 60,0 1,1 66,0

Didascalia:

AR, PRI e SDT corrispondono al valore medio giornaliero su un ragionevole intervallo di tempo.

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica.

Il peso corporeo indicato è esemplificativo e non rappresenta un valore normativo per la popolazione.

AR, PRI ed SDT sono corretti per la qualità proteica attribuita alla dieta italiana. L'evidenza scientifica non consente di definire il livello massimo tollerabile di assunzione (UL) per nessuno dei gruppi d'interesse.

La quantità di proteine con la dieta viene ridotta in caso di nefropatia diabetica, senza comunque scendere al di sotto dei 0,7 g/kg/die. Per maggiori informazioni, leggi gli articoli dieta ipoproteica e dieta per l'insufficienza renale.

In entrambi i casi, la quota di proteine nella dieta dovrebbe derivare per i 2/3 da prodotti di origine animale e per 1/3 da prodotti di origine vegetale (legumi).

Alimenti consigliati e alimenti da evitare