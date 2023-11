Dieta e diabete: come comportarsi con grassi, proteine e colesterolo

In entrambi i casi, la quota di proteine nella dieta dovrebbe derivare per i 2/3 da prodotti di origine animale e per 1/3 da prodotti di origine vegetale ( legumi ).

Per maggiori informazioni, leggi gli articoli dieta ipoproteica e dieta per l'insufficienza renale .

La tabella sottostante, prodotta dalla SINU (Società Italiana per la Nutrizione Umana) riassume i Livelli di Assunzione di Riferimento per la Popolazione Italiana (LARN) di proteine. Tali livelli sono adeguati e consigliati anche per il diabetico non complicato da disturbi renali.

Dieta, diabete e grassi

La relazione tra diabete e grassi è abbastanza costante nella maggior parte dei casi clinici.

L'attenzione alla quantità di tali nutrienti energetici è volta soprattutto al mantenimento di un peso normale o al dimagrimento in caso di sovrappeso.

Per ciò che riguarda la qualità, invece, è assolutamente necessario diminuire l'introito di grassi con un impatto metabolico negativo (colesterolo, acidi grassi saturi, idrogenati, in conformazione trans, acido arachidonico in ECCESSO – omega 6) a favore di quelli benefici (omega 3, acido gamma linolenico - omega 6, fitosteroli e lecitine).

Apporto di grassi con la dieta in caso di diabete

Si consiglia di assumere un quantitativo di grassi pari al 25% (può oscillare dal 20 al 30%) dell'apporto calorico giornaliero.

Se la dieta richiede una limitazione significativa dei carboidrati (40-45%), tale quota può salire, senza mai superare il 40%; in tal caso è indispensabile che le fonti alimentari dei lipidi siano di ottima qualità.

In ogni caso, l'apporto andrà individualizzo in base alla valutazione dello stato nutrizionale e agli obiettivi terapeutici (dimagrimento, controllo glicemico ecc.).

Perché il diabetico deve fare molta attenzione al tipo di grassi che introduce con la dieta?

Nei pazienti con diabete mellito tipo 2 l'incidenza di malattie cardiovascolari è più alta rispetto alla popolazione sana. Per questo motivo la dieta del diabetico dovrebbe limitare l'apporto di grassi saturi, idrogenati, trans e colesterolo; meritano una certa attenzione anche la quantità di acidi grassi essenziali, la loro tipologia (essenziali o semiessenziali) e il rapporto tra omega 6 e omega 3.

La giusta ripartizione dei grassi per il diabetico

La ripartizione tra i vari tipi di lipidi nella dieta dovrebbe quindi rispettare il seguente schema:

Dal punto di vista pratico, questa ripartizione è ottenibile consumando:

2/3 di lipidi di origine vegetale ricchi di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi (oli)

Escludendo: la margarina, gli oli e i grassi tropicali

1/3 di lipidi di origine animale (burro, carni grasse, uova ecc.)

Consumare il pesce almeno 3-4 volte alla settimana; è infatti difficile raggiungere il fabbisogno di acidi grassi EPA e DHA senza consumare regolarmente questo prezioso alimento.

Relazione tra diabete e colesterolo

Per un diabetico è importante non superare il limite di 300mg/giorno fissato per la popolazione sana, e introdurre alcuni grassi capaci di migliorarne il profilo lipemico nel sangue (polinsaturi e monoinsaturi).

Vedi: Alimenti a maggior contenuto di colesterolo.

Seguendo un regime alimentare equilibrato, ipocalorico ma non troppo restrittivo, è possibile migliorare il quadro lipidico del sangue rallentando lo sviluppo dell'aterosclerosi e riducendo sensibilmente il rischio di complicanze microangiopatiche:

ALIMENTI CONSIGLIATI ALIMENTI DA EVITARE Migliorano il profilo del colesterolo nel sangue: verdure e alimenti di origine vegetale ricchi di fibre.

La combinazione di grassi saturi e colesterolo favorisce l'azione aterogena di quest'ultimo; ecco perché le carni bianche, pur contenendo quantità simili di colesterolo rispetto alle rosse sono maggiormente indicate per chi soffre di ipercolesterolemia. Condimenti: burro Prodotti della pesca: tutti quelli magri o ricchi di omega 3 e con poco colesterolo. Latte e derivati: tutti i derivati grassi Carni fresche: sono più consigliate quelle bianche per la minor quantità di grassi totali, tra i quali anche i saturi, ma non per il minor quantitativo di colesterolo rispetto alle rosse.

NB. La combinazione di grassi saturi e colesterolo favorisce l'azione aterogena di quest'ultimo ecco perché le carni bianche, pur contenendo quantità simili di colesterolo rispetto alle rosse sono maggiormente indicate per chi soffre di ipercolesterolemia. Uova: evitare il tuorlo o limitarlo sensibilmente (non oltre 3 tuorli alla settimana) Carni fresche: tutte quelle grasse (pancetta, costine, coda di manzo, pancia di vitello ecc). Tutte le frattaglie (soprattutto il cervello, il midollo e il fegato). Carni conservate: tutti i salumi e gli insaccati, anche cotti. Prodotti della pesca: crostacei e certi molluschi. Altri: prodotti da forno, dolci e pasticceria salata.

ATTENZIONE! E' importante non lasciarsi attirare da pubblicità fuorvianti, come quelle che sponsorizzano l'assenza di colesterolo nell'alimento ma leggere con attenzione l'etichetta alimentare.

Se nell'elenco degli ingredienti compare l'espressione «totalmente o parzialmente idrogenato» è bene riporre l'alimento nello scaffale. Sostituire i grassi di origine animale ricchi di colesterolo con grassi vegetali idrogenati non migliora certo la situazione, anzi, per alcuni aspetti la peggiora.