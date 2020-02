Introduzione La dieta per il diabete alto è un regime alimentare indicato per ripristinare o mantenere l'equilibrio della glicemia; iniziamo subito dicendo che la strategia può avere un'efficacia variabile a seconda della causa scatenante e dei fattori predisponenti, e che su di essi va modellata la terapia alimentare. Shutterstock Per glicemia si intende la quantità di glucosio diluito nel plasma sanguigno, che viene misurato in milligrammi su decilitro (mg/dl) o millimoli su litro (mmol/L). Nota: In quest'articolo tratteremo la dieta per il diabete mellito tipo 1 e tipo 2; in merito al diabete gestazionale, si possono considerare validi molti dei principi nutrizionali applicati alla cura del tipo 2.

Dieta La dieta per il diabete è un regime nutrizionale appropriato che risponde alle linee guida vigenti in materia. La dieta per il diabete è uno dei cardini fondamentali nella terapia del mellito tipo 2. Il ruolo dell'alimentazione nel trattamento di questo diabete è così importante che a tal proposito i medici preferiscono parlare non di dieta, ma di vera e propria "terapia nutrizionale medica per il diabete" (dietoterapia). Chi soffre di diabete dovrebbe dunque sforzarsi di rispettare scrupolosamente le poche regole che vedremo di seguito. Tali raccomandazioni, viste in ottica preventiva, ricalcano esattamente quelle indicate nella popolazione sana per diminuire il rischio di sviluppare il diabete e molte altre patologie, come quelle cardiovascolari e alcune forme tumorali. Ciò non toglie che, in caso di malattia preesistente, si possano trarre dei giovamenti di natura metabolica. Obbiettivi della dieta per il diabete Contrariamente a quanto molti credono, l'alimentazione ideale del diabetico non è affatto complessa o restrittiva. Per la maggior parte delle persone la dieta va infatti semplicemente adattata alla malattia, di certo non stravolta. Sebbene alcuni alimenti vadano consumati con moderazione, esiste comunque un'ampia gamma di alternative salutari tra le quali il diabetico può scegliere. Gli obiettivi principali della dieta per la terapia del diabete mellito sono: Il controllo del peso corporeo, se eccessivo ;

La prevenzione e il trattamento dei fattori di rischio o di complicanze legate alla nutrizione. La terapia dietetica è apparentemente molto simile nei due tipi di diabete anche se: Per i diabetici di tipo 1 andrà posta maggiore attenzione all'apporto di alimenti, in particolar modo di carboidrati. La dieta dovrà limitare al massimo i carboidrati semplici e fornire regolari e frazionati apporti di carboidrati complessi. Obiettivo primario è la massima riduzione delle unità di farmaco e la normalizzazione del quadro glicemico.

Per i diabetici di tipo 2, spesso in sovrappeso, la dieta andrà calibrata in modo tale da favorire la riduzione del peso corporeo fino a livelli accettabili. Naturalmente la dieta dovrà tener conto dei gusti e delle preferenze individuali. Nota: seguire una dieta ipoglucidica o low carb è essenzialmente sbagliato, sia di tipo chetogenico (prevalenza di grassi) sia iperproteico. Entrambe promuovono la liberazione di composti che possono affaticare i reni, organi già molto bersagliati dallo stesso diabete mellito tipo 2.