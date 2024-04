Quale è la dieta del paleolitico?

La dieta del paleolitico, o dieta paleo o paleodieta (paleodiet) o dieta delle caverne, è una filosofia alimentare che si basa sul ripristinare le abitudini e lo stile di vita umani risalenti a quest'era, compresa tra tra 2,5 milioni e 10.000 anni fa.

Essi vivevano di caccia e raccolta, non utilizzavano l'agricoltura e l'allevamento, ma facevano uso di utensili in legno e pietra, e, più verso la fine, anche del fuoco.

Noto soprattutto nel mondo del fitness contemporaneo, questo metodo è, in realtà, meno recente di quanto ci si potrebbe aspettare. Fu il dentista Weston A. Price (dentista) che, già nel primo trentennio del XX secolo, dopo aver osservato alcune popolazioni tribali, avanzò l'ipotesi che una dieta paleolitica possa fornire dei vantaggi e dei benefici all'essere umano contemporaneo - egli fu colpito dalla maggior resistenza alla tubercolosi e alle carie dentarie.

La teoria venne ripresa pressappoco cinquant'anni fa da Sally Fallon, che diete a quest'idea un deciso orientamento commerciale.

Da allora, con cadenza più o meno regolare, la dieta del paleolitico viene ripresa da appassionati "più o meno" competenti sull'argomento della nutrizione umana.

Inutile dire che la dieta paleo non è riconosciuta dalle istituzioni ufficiali che si occupano di alimentazione e salute come un sistema realmente vantaggioso per l'organismo umano; anzi, tutt'altro.

Questo per diverse ragioni. Anzitutto, l'essere umano di 2,5 milioni di anni fa non aveva un corredo genetico identico a quello contemporaneo. Le differenze sono più o meno rilevanti, in base alla provenienza dei reperti analizzati. In secondo luogo, è stata proprio la resilienza delle popolazioni analizzate a determinarne la sopravvivenza, a discapito di altre. Ciò significa che l'agricoltura e l'allevamento, non solo hanno permesso una crescita demografica, ma hanno consentito un adattamento progressivo dell'apparato digerente e del metabolismo umano ad alimenti prima non consumati.

L'attuale obesità dilagante, e le patologie annesse, sono riconducibili a uno stile di vita certamente errato, caratterizzato dall'eccesso alimentare indiscriminato, dal consumo di prodotti innaturalmente calorici e, soprattutto, dalla totale sedentarietà della popolazione.

Detto questo, anche se la compliance della dieta paleolitica risulta mediamente bassa - ovvero, molti ci provano, ma la maggior parte abbandona prestissimo - per il momento, "nessuno è morto per averla seguita". Cerchiamo, quindi, di capire: