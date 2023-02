Dieta dei 40 anni: cosa mangiare per restare in forma

Introduzione

L'alimentazione è fondamentale per il benessere dell'organismo a tutte le età. Soprattutto per la donna, la soglia dei 40 anni rappresenta un momento di trasformazione che coincide con una serie di cambiamenti fisici da non trascurare. Il dimagrimento, ad esempio, raggiunti i 40 anni, risulta più ostico rispetto anche a solo una decade in meno. Tuttavia, seguendo alcuni accorgimenti e privilegiando alcuni alimenti utili alla prevenzione di determinati disturbi e patolgie che potrebbero insorgere proprio in questa fascia d'etò, è possibile restare in forma.