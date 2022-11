Dieta Cram: cos'è, come funziona, schema, controindicazioni

Si tratta del nuovo regime alimentare in voga negli Stati Uniti, che promette un ventre piatto e la perdita media di due chili in soli tre giorni.

Si tratta della Dieta CRAM, acronimo che svela i soli 4 ingredienti di cui è composto lo schema dei pasti: cereali, riso, mele (apple in inglese) e latte (milk), comunque ricchi di nutrienti, sali minerali e vitamine.

A questi alimenti bisogna integrare due litri di acqua al giorno.

I pro sono: perdita di peso, di liquidi in eccesso, ed eliminazione delle tossine. Uno regime alimentare detox da osservare per soli tre gioni, e che risulta molto monotono perchè i piatti che si alternano sono sempre i medesimi per tutti e tre i giorni.

I contro sono: pochissime le alternative ai quattro alimenti principali; non educativa per il mantenimento nel lungo termine; in caso di intolleranza al lattosio o allergia alle proteine del latte, vengono a mancare le fonti proteiche ad alto valore biologico. Non tiene conto delle porzioni. Non può supportare un'attività fisica considerevole.

Alla dieta Cram basterà associare anche solo mezz'ora di camminata, per ottenere benefici. In ogni caso, prima di seguire la dieta Cram è consigliabile rivolgersi al proprio medico per un consulto.