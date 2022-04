Dieta contro la stipsi: il menù settimanale della nutrizionista

La stitichezza è un disturbo diffusissimo di cui soffrono, spesso in forma cronica, milioni di persone di ogni età! In realtà, specialmente se derivante da "pigrizia intestinale", il rimedio è alla portata di tutti e consiste nel seguire una alimentazione adeguata. Date un'occhiata all'esempio di menù settimanale elaborato dalla nostra nutrizionista kseniya per una dieta contro la stipsi.

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali il cui intervento si rende necessario per la composizione di terapie alimentari personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico