Dieta per colonscopia: cosa si può mangiare e cosa no

Dieta prima della colonscopia

La dieta è parte integrante di ogni percorso di preparazione alla colonscopia. Il fine ultimo di questo intervento è pulire per bene le pareti dell'intestino dai residui fecali, i quali potrebbero residuare nonostante l'assunzione del purgante:

nascondendo piccoli polipi o altre formazioni

rendendo difficoltosa l’osservazione della mucosa del viscere

aumentando i disagi per il paziente

Per ottenere una corretta pulizia intestinale viene sempre raccomandata l'assunzione di un purgante per bocca. In merito esistono differenze tra i protocolli adottati dai vari centri endoscopici, che in ultima analisi vengono sempre e comunque adattati al singolo paziente (nel caso presenti determinati disturbi o condizioni, vedi tabella). Si consiglia pertanto di seguire scrupolosamente le indicazioni ricevute in merito al tipo di purgante da utilizzare, alla posologia e alle modalità di assunzione.

La dieta per la colonscopia è importante perché alcune abitudini alimentari possono favorire una maggiore efficacia del lassativo. Vediamo alcune regole generali:

Nota: la maggior parte dei centri restringe tutti questi vincoli ai soli 3 giorni che precedono la colonscopia

Nota: in caso di colonscopia virtuale valgono molte delle regole appena viste, anche se in generale la dieta è meno restrittiva. Il rischio, in questo caso, è che eventuali residui fecali possano essere scambiati per polipi o altre formazioni, aumentando il rischio di falsi positivi.

Qualora il soggetto soffra di stitichezza cronica, alcuni studi ribaltano le regole appena viste arrivando a suggerire una dieta ricca di fibre (al fine di migliorare il transito intestinale e consentire una completa pulizia del colon).

Quelle appena viste sono solo alcune regole generali della dieta per la colonscopia; ricordiamo che tali indicazioni variano leggermente da un centro medico all'altro. Pertanto, in caso di dubbi è opportuno rivolgersi direttamente al centro medico presso il quale si terrà la colonscopia.