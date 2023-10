Dieta per diminuire il colesterolo

Pesce, omega-3 e colesterolo I crostacei sono ricchi di colesterolo, ma anche di grassi polinsaturi semiessenziali del gruppo omega 3, quali acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA). Omega 3 Semiessenziali: Effetti sul Colesterolo e sulle Malattie Cardiovascolari Gli acidi grassi EPA e DHA, molto attivi dal punto di vista metabolico, svolgono parecchie funzioni vitali e/o benefiche per l'organismo.

Tra le molte, combattono l'aterosclerosi grazie a: Effetto ipotrigliceridemizzante;

Effetto antinfiammatorio;

Effetto antitrombotico;

Effetto ipotensivo;

Effetto migliorativo della circolazione. Il loro impatto sul metabolismo del colesterolo è invece controverso. I risultati degli studi sembrano disomogenei e, mentre alcuni svelano una funzione benefica, altri dimostrano un ruolo piuttosto ambiguo. D'altro canto, grazie alle loro importanti funzioni metaboliche (spazzini che diminuiscono l'eccesso dei grassi nel sangue, fluidificanti, regolatori della pressione, della circolazione e dell'infiammazione) hanno senza dubbio un ruolo protettivo contro la formazione di: Aterosclerosi;

Eventi cardiovascolari;

Trombosi;

Complicazioni associate. Omega 3 nella Dieta Purtroppo la nostra dieta è spesso povera di questi preziosi nutrienti, dato che in Italia il consumo di prodotti della pesca è molto basso.

I pesci che popolano acque fredde sono più ricchi di grassi polinsaturi, grazie alla loro consistenza fluida anche alle basse temperature.

Non a caso il pesce che contiene in assoluto le maggiori quantità di lipidi essenziali è il salmone (considerata anche la sua elevata percentuale di grassi).

Tuttavia, anche il pesce azzurro del Mediterraneo rappresenta una fonte molto generosa (ed economica) di acidi grassi omega 3. Crostacei nella Dieta: Quanti e Quante volte? I crostacei, se da un lato contengono importanti quantità di colesterolo, dall'altro, essendo praticamente privi di grassi saturi, possono essere consumati con una certa libertà. L'interazione tra colesterolo ed acidi grassi saturi è infatti più pericolosa del semplice consumo di colesterolo. Queste raccomandazioni valgono soprattutto a titolo preventivo, ovvero per la dieta dei soggetti che non voglio incorrere nella pericolosa ipercolesterolemia. D'altro canto, in presenza di malattia conclamata, sarebbe opportuno che i crostacei fossero consumati in porzioni moderate (100 g per volta) e con una frequenza sporadica, privilegiando invece il consumo di pesce azzurro (che contiene meno colesterolo).