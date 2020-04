L'eccesso di LDL viene considerato un fattorie di rischio per l' aterosclerosi (dovrebbe essere pari o inferiore a 129 mg/dl per le persone sane); viceversa le HDL sono considerate benefiche e protettive (normalmente dovrebbero essere ≥ 39 mg/dl per gli uomini e ≥ 45 mg/dl per le donne).

Il colesterolo sanguigno non è libero (ovvero disciolto o sospeso nel plasma ), ma circola legato a dei trasportatori specifici, detti lipoproteine. Di lipoproteine ne esistono vari tipi; quelle più frequentemente oggetto di misurazione sono le LDL (chiamate volgarmente colesterolo cattivo , perché trasportano il grasso verso le periferie) e le HDL (dette comunemente colesterolo buono , perché riconducono il lipide verso il fegato). Per colesterolo totale si intende la somma di tutto quello circolante.

Il colesterolo presente nel sangue è di origine prevalentemente endogena. La percentuale effettiva non è chiara, ma si ipotizza che il fegato ne produca fino al 70-90%; ciò significa che il colesterolo esogeno alimentare incide solo per il 10-30% sui livelli di colesterolemia. Tuttavia, ciò non svaluta il ruolo della dieta. Esistono infatti dei nutrienti che hanno un impatto metabolico positivo o negativo sul metabolismo di questo lipide. L'aumento del colesterolo nel sangue può essere provocato soprattutto da:

La dieta per abbassare il colesterolo è necessaria per la terapia dei soggetti che presentano un eccesso di questo lipide nel sangue .

Come Mangiare

Suggerimenti pratici per una dieta finalizzata ad abbassare il colesterolo

I suggerimenti pratici legati al “cosa mangiare” e “cosa evitare” possono essere riassunti come segue:

Prediligere il vino rosso a quello bianco. Consumare cacao (anche pressato, come il cioccolato modicano) invece del cioccolato normale. Prediligere il tè fermentato fatto in casa a quello imbottigliato. Mangiare con frequenza giornaliera: radici con proprietà fitoterapiche (ad esempio lo zenzero e la curcuma), erbe aromatiche (tutte quelle mediterranee) e altre spezie.

Burro e uova

Il burro e le uova, dopo il cervello, sono i cibi più ricchi di colesterolo e per questo motivo si è a lungo consigliato di limitarne il consumo.

Tale raccomandazione è ancora valida, ma è stata ridimensionata da alcune considerazioni scientificamente confermate:

Come accennato nella parte introduttiva, il colesterolo assunto con la dieta incide soltanto marginalmente sulla colesterolemia.

Uno dei più importanti fattori di rischio per le patologie cardiovascolari è il sovrappeso.

Burro e uova, anche se ricchi di colesterolo e grassi saturi, possiedono importanti qualità nutrizionali.

Al contrario, gli oli tropicali (pur non contenendo colesterolo) hanno un impatto molto negativo sulla colesterolemia.

importanza del peso corporeo

L'eccesso di grasso corporeo favorisce l'aumento della colesterolemia.

Per questo motivo, è molto importante dosare bene le calorie, evitando gli eccessi alimentari.

Dato che il vincolo calorico è così importante, bisognerebbe limitare il consumo di alimenti ricchi di grassi saturi, non solo per la loro qualità lipidica, ma anche per via del loro importante contenuto calorico.

Ecco perché è importante limitare il consumo di burro senza escluderlo completamente dalla propria dieta.

burro nella dieta per abbassare il colesterolo

Il burro è un alimento meno calorico dell'olio di oliva e facilmente dosabile, mentre le uova sono ricche di proteine di alto valore biologico e di lecitina, una sostanza dalle proprietà emulsionanti che le permette di formare una sospensione di colesterolo nel sangue, evitando che questo vada a depositarsi sulle pareti arteriose.

uovo nella dieta per abbassare il colesterolo

L'uovo ha un contenuto di colesterolo quasi doppio rispetto al burro (concentrato nel tuorlo), mentre apporta circa 1/5 delle calorie.

E' quindi importante limitare il consumo di uova solo nei casi di comprovata ipercolesterolemia o in presenza di altre patologie che richiedano il monitoraggio costante dei valori ematici di colesterolo totale; in assenza di queste controindicazioni, è possibile consumare uova con una certa libertà, facendo comunque attenzione a non eccedere e a non abbinarle ad altri alimenti ricchi di colesterolo, come frattaglie e crostacei, o a cibi ricchi di grassi di origine animale come insaccati grassi, burro e formaggi.

oli tropicali nella dieta per abbassare il colesterolo

Gli oli e i grassi tropicali sono ampiamente utilizzati per esaltare la sapidità di molti prodotti da forno (grissini, crackers, fette biscottate, biscotti, merendine, creme da spalmare, pasticceria, cioccolata ecc.).

Purtroppo non tutte le cose buone sono anche salutari ed alcuni di questi oli, pur essendo di origine vegetale, hanno un profilo lipidico paragonabile al burro e alle altre fonti di grassi saturi.

Tra gli oli tropicali, il peggiore è probabilmente l'olio di palma, mentre l'olio di cocco contiene un particolare tipo di grassi a media catena (MCT) che non dovrebbero influenzare tanto quanto gli altri saturi i valori di colesterolo.



Dal 13/12/2014 è vietato l'utilizzo della dicitura generica "oli vegetali" nell'etichetta dei prodotti alimentari. E' invece obbligatorio indicare l'esatta natura dell'olio usato, specificandone la tipologia (ad es. olio di oliva, olio di palma ecc.). Inoltre, se gli oli o i grassi utilizzati sono idrogenati, è obbligatorio precisarlo aggiungendo la dicitura "totalmente idrogenati" o "parzialmente idrogenati" a seconda dei casi.

Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 è stata effettuata una campagna mediatica abbastanza consistente contro l'utilizzo dell'olio di palma. Poche aziende hanno scelto di conservalo nella ricetta, mentre la maggior parte ha sfruttato l'andamento del marketing. Tuttavia, l'unica garanzia è che in questi ultimi prodotti non ci sia l'olio di palma e rimane da capire se l'ingrediente sostitutivo sia realmente migliore del precedente.

Contenuto di colesterolo in alcuni alimenti