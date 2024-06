Dieta chetogenica: cosa mangiare?

Il principio di una dieta chetogenica o chetogenetica - nota anche come dieta cheto / keto - è consumare cibi ricchi di grassi e poveri di carboidrati. Può, inoltre, consumare una discreta varietà di alimenti proteici ​​animali e buone porzioni di verdure.

La crescente popolarità della dieta chetogenica è in gran parte dovuta ai suoi potenziali benefici per la perdita di peso e il controllo della glicemia.

La dieta cheto, in genere, limita i carboidrati a 20-50 grammi al giorno (g/die). Ovviamente, questo parametro si riferisce solo ai carboidrati disponibili, ovvero a quelli digeribili, mentre sono escluse tutte le fibre.

Com'è intuibile, la dieta chetogenica può essere molto impegnativa ma, paradossalmente, funziona meglio nelle persone che non praticano sport - perché hanno un maggior bisogno di carboidrati - in coloro che "perdono il controllo" con i cibi a base di carboidrati perché, escludendoli totalmente, si evita di cadere in tentazione.

Il grosso problema della dieta chetogenica è che non insegna a mangiare e, al termine del percorso, molto spesso le persone che riprendono una dieta "normale" recuperano buona parte, o tutto, o, addirittura, più del peso iniziale.

Oggi sappiamo che la dieta chetogenica, se organizzata in maniera sostenibile, è abbastanza sicura per le persone sane. Può risultare potenzialmente nociva, o comunque problematica, per i soggetti che presentano già delle malattie - diabete, mono-rene o insufficienza renale ecc. E' assolutamente sconsigliata in gravidanza, allattamento, accrescimento e, in presenza di certe condizioni, anche in terza età.