Cosa mangiare per debellare la candida?

La candida è un fungo (lievito) che può infettare le mucose, più spesso della bocca, dell'intestino e dei genitali. Attenzione: la relazione diretta tra dieta e candida è una delle più difficili da individuare e dimostrare. Questo dipende sia dalla differenza della sede di infezione del patogeno, ma anche dalla mancanza di correlazioni scientifiche significative e ripetibili. Sinteticamente, in presenza di candidosi sarebbe meglio: non mangiare troppe calorie , soprattutto da carboidrati raffinati , quali zuccheri aggiunti e alimenti a base di farine bianche;

; eliminare gli altri fattori di rischio generali (per lo più non alimentari, come il fumo, i farmaci, la sedentarietà e lo stress). [Healthy Diet and Lifestyle Improve the Gut Microbiota and Help Combat Fungal Infection - Samir Jawhara - Microorganisms. 2023 Jun; 11(6): 1556. Published online 2023 Jun 11. doi: 10.3390/microorganisms11061556]. Shutterstock

Fattori di rischio per la candida Esistono diversi fattori di rischio per l'infezione da candida, tra cui: Obesità e sedentarietà

Dieta ricca di carboidrati e, soprattutto, di zuccheri aggiunti

Elevato consumo di alcol

Livelli di stress elevati

Fumo

Squilibrio nel microbiota intestinale

Uso improprio di cateteri

Terapia farmacologica con pillola anticoncezionale o antibiotici

Diabete mellito

Sistema immunitario debole Chi ha uno o più tra questi fattori di rischio, ed è soggetto a candidosi, dovrebbe cambiare il proprio stile di vita.

Candida e dieta: esiste realmente una correlazione? Le uniche relazioni nette e inequivocabili riguardanti la candia sono: dieta occidentale (eccesso calorico e, soprattutto, da carboidrati raffinati e da alcolici), obesità , disbiosi intestinale e aumento delle infezioni da candida;

(eccesso calorico e, soprattutto, da carboidrati raffinati e da alcolici), , intestinale e aumento delle infezioni da candida; fattori di rischio generali (sedentarietà, stress, tabagismo, farmaci ecc.) e aumento delle infezioni da candida. In linea di massima, potremmo dire che la dieta contro la candida è un regime alimentare che contribuisce a migliorare la biodiversità del microbiota, portando alla produzione di acidi grassi a catena corta e riducendo l'abbondanza di specie fungine nell'intestino - tra le quali anche la candida. Esistono, poi, correnti di pensiero alternative. Molti sostenitori della medicina olistica ritengono che la crescita di candida nell'intestino umano (candidosi intestinale) sia responsabile di sintomi come depressione, malumore, affaticamento, perdita di memoria, mal di testa e smodato bisogno di dolci. Gli stessi autori cercano di porre rimedio al problema tramite una serie di regole alimentari, utili per riequilibrare la microflora locale e ridurre il numero di questi funghi. Tali norme rappresentano le fondamenta su cui si erige la dieta per la candida proposta per la prima volta al grande pubblico attraverso il libro The Yeast Connection: A Medical Breakthrough di Crook, WG, uscito negli Stati Uniti nel lontano 1983. Prima di esaminare i princìpi su cui si basa, iniziamo col dire che non esiste alcuna certezza sull'utilità di questa dieta, né tanto meno sul legame tra i sintomi soprariportati e la candidosi intestinale. Per contro, ridurre eccessivamente la varietà di alimenti consumati rischia non solo di rendere l'alimentazione monotona, troppo restrittiva e come tale difficile da seguire, ma anche di causare - alla lunga - deficit nutrizionali di non poco conto. Per questo motivo, prima di intraprendere la dieta contro la candida, è molto importante rivolgersi ad una figura esperta in materia, come un medico od un nutrizionista.

Cosa non mangiare? In presenza di sovrappeso, è indispensabile applicare una dieta ipocalorica per raggiungere una composizione corporea che miri all'omeostasi generale. L'eccesso ponderale, infatti, si correla statisticamente ad alterazioni del quadro infiammatorio, della funzionalità immunitaria, dell'equilibrio intestinale ecc. Prima di tutto, quindi, non bisogna mangiare troppo. L'attività fisica, come sempre, è associata a una minor incidenza di candida; quindi, in caso di sedentarietà, è bene iniziare a muoversi di più. Ciò detto, sarebbe meglio evitare le attività acquatiche, almeno all'inizio, e tutte le posizioni che possono aggravare i sintomi o peggiorare lo stato igienico. Le regole base di qualsiasi dieta per sconfiggere la candida impongono di moderare i carboidrati in eccesso - rimanendo nei limiti inferiori del fabbisogno medio (più o meno il 45% delle kcal tot) -, soprattutto da farine bianche e zuccheri aggiunti (zucchero da tavola, bevande zuccherate, sciroppi di fruttosio e tutti i cibi dolci). Probabilmente, la limitazione dei carboidrati, piuttosto che la restrizione calorica generalizzata, funziona soprattutto nei diabetici, perché, spesso, lamentano un indebolimento immunitario causato dall'iperglicemia cronica. Limitarli ragionevolmente, comunque, non crea problemi nelle persone sane. Sono da eliminare gli alcolici. E' raccomandato di eliminare la caffeina, ma non ci sono ipotetici meccanismi alla base di questo consiglio. Qualcuno suggerisce di escludere anche il glutine, perché si sostiene che potrebbe danneggiare il rivestimento intestinale; le evidenze non sono sufficienti a giustificare questa scelta, perchè il glutine causa danni intestinali solo nelle persone celiache. Viene suggerito di eliminare il lattosio (da latte, ricotta e formaggi freschi), perché potrebbe fungere da substrato per questo lievito. Tuttavia, non ci sono prove a sostegno di questa affermazione. Tentare, in ogni caso, non nuoce.