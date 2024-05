Qual è la Dieta per Prevenire i Tumori dell'Apparato Digerente?

Può essere scatenato dalla trascuratezza della gastrite ; occorre tenere bene a mente, quindi, che anche i fattori di rischio per questa patologia e per l' ulcera possono esercitare un ruolo determinante (come l'abuso di farmaci tipo FANS e antibiotici , soprattutto a stomaco vuoto).

Infezione da HBV e HCV , esposizione alle aflatossine dell' Aspergillus flavus (varietà B1), parassitosi da Schistosoma ed Echinococco, abuso di alcol e steatosi che evolve in cirrosi epatica alcolica, abuso alimentare (soprattutto di cibi spazzatura ) e steatosi , che evolve in cirrosi epatica alimentare, dieta ricca di nitrosamine, tabagismo, abuso di steroidi anabolizzanti (soprattutto nella pratica sportiva), in passato l'uso di alcuni contraccettivi ad alto dosaggio, cloruro di vinile, dieta pericolosamente ipoproteica e prolungata (ma la correlazione non è chiara).

Quale relazione c'è tra Latte, Calcio e Tumori

Quale correlazione c'è tra latte e tumori?

In passato, si ipotizzò che il latte potesse avere un effetto predisponente sulle patologie tumorali dell'intestino crasso. Sia i recenti studi, sia le revisioni scientifiche hanno smentito totalmente questa teoria.

Diversamente rispetto ai derivati grassi e/o ricchi di sale, il latte non svolge alcun ruolo nefasto e al contrario potrebbe contenere delle molecole utili alla prevenzione.

L'acido butirrico, tipico del latte, è considerata una molecola energetica per le cellule dell'intestino.

Inoltre, il calcio (che abbonda nel latte) lega certi fattori infiammatori degli acidi biliari (che verrebbero poi immessi nel lume intestinale).

I batteri dei latti fermentati freschi, come lo yogurt, potrebbero avere una funzione probiotica e salvaguardare il colon.

Sono invece meno incoraggianti i dati che riguardano la correlazione tra latte e tumore della prostata. Pare che il legame sia effettivamente presente, non dovuto alla presenza del calcio (come si ipotizzava), bensì all'intervento di ipotetici composti bioattivi ancora sconosciuti.

Per quel che riguarda il tumore al seno, i dati suggeriscono di usare cautela. Mentre il latte non sembra in alcun modo legato all'insorgenza di questa malattia, i derivati grassi possono aumentare le possibilità di recidiva nelle donne già operate per neoplasia al seno.

In sintesi, nella dieta l'assunzione di latte e derivati è consigliata nelle seguenti dosi:

Latte e yogurt 2-3 porzioni al giorno da 125 ml/g.

Formaggi 3 porzioni settimanali: 50 g per quelli stagionati e grassi, e fino a 100 per quelli freschi e magri.

Quale correlazione c'è tra calcio e tumori?

Il discorso cambia per quel che riguarda il calcio.

Data la sua importanza primaria nello sviluppo dello scheletro e per la salute in generale, è assolutamente necessario attenersi ai livelli consigliati.

Viene quindi smentita la convinzione generale che "più calcio si assume e meglio è".

L'apporto massimo, che per l'essere umano riguarda la prevenzione femminile dell'osteoporosi in terza età, corrisponde a 1500 mg/die. Si consiglia caldamente di evitare gli eccessi considerando che, oltre al latte e ai derivati, questo minerale è contenuto anche in vegetali come: cavoli, cicorie, soia e derivati, semi oleosi e alcuni prodotti della pesca (ad esempio i pesciolini da mangiare interi).