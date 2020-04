Alimentazione e Cancro: Esiste una Dieta contro il Cancro?

Vedi anche: alimenti antitumorali

Dieta e Cancro

Esiste una relazione tra la dieta e il cancro?

Sì, esistono diverse relazioni tra la dieta e il cancro.

D'altro canto, si tratta di rapporti difficilmente interpretabili e spesso la semplice correlazione statistica non fornisce una visione d'insieme sufficientemente esaustiva.

La dieta, dal latino “diaeta” che significa “stile di vita”, è di certo un fattore virtualmente protettivo o incline per varie forme tumorali.

In questo articolo tratteremo degli argomenti molto delicati, ma importanti per scoprire le relazioni attualmente note e comprovate tra ciò che mangiamo e le patologie di natura oncologica.

Dieta occidentale: favorisce l'insorgenza del cancro?

Da diversi anni numerose ricerche mediche si sono susseguite, tra conferme e smentite, per cercare di rispondere alle domande ricorrenti che interessano l'importanza della dieta per la nascita o la prevenzione del cancro.

Stando alle attuali conoscenze, nei Paesi occidentali, una percentuale intorno al 20-30% dei tumori potrebbe essere "evitata" grazie a una dieta corretta.

Oltre alla composizione nutrizionale della dieta (modificata dalla preferenza di alcuni cibi piuttosto che altri), un aspetto molto importante riguarda l'associazione tra: stile di vita - inteso come dieta scorretta e sedentarietà - diffusione del sovrappeso o obesità- e insorgenza di certe patologie oncologiche.

Quota di tumori attribuibili a vari fattori di rischio

USA, 2012* Regno Unito, 2010** Fattore di rischio % % Tabacco 33 19 Dieta 5 9 Sovrappeso, obesità 20 5 Inattività fisica 5 1 Abuso di bevande alcoliche 3 4 Fattori occupazionali 5 4 Infezioni 8 3 Radiazioni ionizzanti ed esposizione a raggi UV 2 5 Inquinamento ambientale 2 -

*American Association for Cancer Research – AACR Cancer Progress Report 2013. Available at: www. cancerprogressreport.org Accessed 12/05/2014

** DM Parkin1, L Boyd, LC Walker. The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in the UK in 2010. Br J Cancer. 2011 December 6; 105.

Variabilità geografica

La relazione tra alimentazione e cancerogenesi è stata scoperta anche attraverso lo studio dell'incidenza di alcuni tipi di cancro in relazione all'area geografica di appartenenza.

Si è così scoperto che certi tumori sono più frequenti in alcuni Paesi rispetto ad altri.

Ulteriori ricerche hanno inoltre dimostrato che il rischio di sviluppare queste forme tumorali dieta-correlate tende a livellarsi nelle persone che si sono stabilmente trasferite da Paesi a basso rischio ad altri ad alto rischio, adottando lo stile di vita e le abitudini alimentari tipiche di questi ultimi.

Ciò riduce l'importanza della componente genetica e avvalora il ruolo delle abitudini come fattore di rischio per alcuni tipi di tumore.

Tali differenze, spesso, sono notevoli. Secondo i dati OMS 1996:

Il cancro dello stomaco in Giappone era 25 volte più frequente che in Uganda

Quello del colon negli Stati Uniti era 10 volte più diffuso che in Nigeria

Mentre il cancro del fegato in Mozambico era 100 volte più frequente che in Inghilterra.

E ancora:

I nigeriani che vivono in Africa hanno meno tumori del colon, del retto e del fegato di quelli emigrati negli Stati Uniti

Tra i giapponesi emigrati nelle Hawai, dove lo stile di vita è di tipo occidentale, la frequenza dei tumori è diversa rispetto a quella che si registra nella madre-patria.

Analogo discorso può essere fatto per il cancro alla mammella: mentre l'incidenza di questo tipo di tumore è elevata nei Paesi Industrializzati occidentali, nell'area asiatica il rischio è notevolmente inferiore e aumenta sensibilmente non appena le donne orientali migrano verso tali Paesi.

L'incidenza più bassa per il cancro alla prostata è stata registrata a Singapore (13%) e ad Hong Kong (15%), mentre il più alto valore appartiene alla Svezia (31%).

Si è visto inoltre che un soggetto svedese, che ha già il doppio di probabilità rispetto ad uno di Hong Kong di essere portatore di tumore prostatico, ha una probabilità otto volte maggiore di morire di cancro alla prostata.

In Italia notevoli differenze sono state registrate tra l'area di Forlì - Ravenna e Firenze rispetto al resto della Penisola. In questa zona l'incidenza del tumore allo stomaco è quattro volte superiore rispetto al centro sud. Tale differenza sarebbe legata anche a una dieta ricca di salumi e insaccati, troppo spesso eccessivamente ricchi di nitriti e nitrati.

In ogni caso nessun alimento in particolare è stato individuato come significativamente protettivo o causale.

L'unica relazione certa sembra essere quella tra l'eccessivo consumo di grassi, tumore della mammella nella donna e carcinoma del colon sia nel maschio che nella femmina

L'abuso di alcol è invece un importante fattore predisponente per lo sviluppo della cirrosi epatica e vari tipi di tumori.

Considerazioni sui valori statistici

Quanto esposto nel paragrafo precedente potrà sembrare riduttivo. L'educazione alimentare, che attualmente viene divulgata in ogni canale mediatico, sembra avvalorare molte tesi delle quali finora non abbiamo fatto cenno.

In realtà, molte di queste correlazioni (positive o negative) riguardano dei nutrienti e dei fattori nutrizionali ben precisi, NON degli alimenti in sé.

Oltre a ciò, la maggior parte degli studi può essere in grado di dimostrare una reazione chimica o un meccanismo cellulare, ma – per questioni metodologiche e di sviluppo - difficilmente riuscirà a sostenere affermazioni certe su eventuali ripercussioni nel lungo termine.