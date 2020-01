Dieta e Calorie

Strumenti Indispensabili Per impostare un piano alimentare nel miglior modo possibile non possiamo fare a meno dei seguenti strumenti: bilancia da cucina per gli alimenti

tabella con la composizione degli alimenti

bilancia pesa persone

plicometro E' consigliabile pesarsi sempre sulla stessa bilancia e alla stessa ora, preferibilmente al mattino a digiuno, in quanto durante la giornata il peso può subire notevoli sbalzi (in relazione ai livelli idrici del corpo). Ricordare che è sempre meglio valutare la massa grassa, in modo da programmare un lavoro scientifico e controllare la composizione corporea nel tempo, con scadenza ogni 4-6 settimane ed affidandosi allo stesso operatore.

Le Calorie Sono Tutte Uguali? Secondo quanto detto in precedenza, in base al bilancio calorico, se mangiamo troppo ingrassiamo, mentre se mangiamo poco perdiamo peso. In realtà non è così semplice ed è lecito chiedersi: "le calorie sono tutte uguali?".

La maggior parte dei medici o dietologi di vecchia scuola vi dirà di sì ed aggiungerà che un taglio calorico per dimagrire è sufficiente; negli ultimi anni, tuttavia, abbiamo imparato che gli alimenti non si comportano sempre allo stesso modo e ciò dipende da come vengono abbinati: le calorie dei grassi fanno ingrassare più velocemente poiché l'eccesso viene immagazzinato più rapidamente e con meno sprechi per la digestione e il metabolismo;

le calorie dell'alcool, essendo vuote, vengono facilmente trasformate in grasso.

ogni eccesso viene trasformato in grasso, ma le proteine richiedono un dispendio energetico maggiore ed un loro "surplus" innalza il metabolismo;

un pasto di sole proteine o carboidrati complessi e fibre ingrassa meno di un normale pasto misto, a causa della secrezione insulinica; per lo stesso motivo pasti con zuccheri "rapidi", "grassi" e "alcool" sono la strada più sicura per l'obesità ed i problemi di salute;

la stessa quantità calorica ingrassa meno se suddivisa in 4-5 piccoli pasti al giorno;

lo stesso cibo può provocare un incremento lipidico o meno a seconda del momento della giornata in cui viene assunto.