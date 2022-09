Dieta per dimagrire: Quante calorie? Cosa mangiare per perdere peso?

In questo breve articolo ci concentreremo prevalentemente sull'aspetto nutrizionale, cercando di capire quante calorie assumere e, nel pratico, cosa mangiare per perdere peso .

Tuttavia, è anche possibile consumare più di quanto si introduca mantenendo invariato l'apporto energetico della dieta e aumentando l' esercizio fisico generale che, tra i vari benefici, consente anche di preservare la massa muscolare e di migliorare lo stato di salute. Bisogna però fare attenzione nello scegliere l'attività giusta ed il carico allenate più adeguato - quante volte, per quanto tempo e quanto intensamente allenarsi.

Il controllo del monte energetico della dieta è il requisito più importante per dimagrire, poiché solo instaurando un bilancio calorico negativo è possibile favorire la lipolisi e la beta-ossidazione degli acidi grassi .

La dieta per dimagrire è un regime calorico che promuove la mobilitazione e il consumo dei grassi corporei di riserva.

Non entreremo troppo nel dettaglio, poiché abbiamo già trattato con sufficiente cura l'argomento negli articoli dedicati – ad es. Fabbisogno Proteico: di Quante Proteine Abbiamo Bisogno?

Una persona più o meno in normopeso e che vuole "definirsi", per perdere 2 kg di Fat Mass al mese dovrà complessivamente sacrificare circa 14000 kcal .

È ovviamente possibile dimagrire più o meno velocemente modulando l'entità del taglio energetico , che può spaziare in maniera anche rilevante - circa dal -30% al -10% delle calorie, in media il -15/20% .

In realtà, questo dipende soprattutto dal caso specifico e dal grado di priorità dell'intervento (estetica o ragioni mediche). In sintesi:

La scelta di quante calorie introdurre per perdere peso correttamente è, con ogni probabilità, il quesito più diffuso tra chi auspica di veder finalmente scendere la lancetta della bilancia.

Cosa mangiare

Cosa mangiare per perdere peso?

Cosa mangiare per perdere peso è una domanda veramente molto generica, alla quale è impossibile dare una sola risposta.

Qualsiasi dieta può far dimagrire, a prescindere dagli alimenti che la compongono – a patto che sia ipocalorica.

Aiutandosi con i giusti supplementi, anche le diete con evidenti "lacune" possono risultare sostenibili nel medio termine.

Diverso è se prendiamo in considerazione l'equilibrio nutrizionale e, di conseguenza, l'impatto sulla salute. In tal caso scegliere cosa mangiare è molto importante – anche se la clinica dimostra chiaramente che, nel miglioramento del profilo metabolico degli obesi, il calo ponderale è molto più importante dei livelli nutrizionali.

Inoltre, scegliendo i cibi giusti è anche possibile godere di porzioni maggiori e, di conseguenza, raggiungere una maggior sazietà.

In breve:

Suddivisione dei pasti: è importante?

Per la finalità dimagrante non esiste un momento migliore o uno peggiore per mangiare di più o di meno, o un alimento piuttosto che un altro; ciò che importa sono le calorie totali .

Ovviamente, il timing dei pasti (frazionamento) può contribuire a gestire meglio l'appetito, anche se il crescente successo del digiuno intermittente dimostra talvolta il contrario.

Inoltre, mangiare carboidrati prima dell'allenamento (pre-workout) permette di garantire livelli glicemici stabili, utili al sistema nervoso centrale, così come mangiare proteine e carboidrati subito dopo o a metà della sessione (peri-workout o post-workout) consente di anticipare il recupero e opporsi precocemente al catabolismo muscolare.

Chi ha problemi digestivi (reflusso, dispepsia) trarrà inoltre vantaggio dallo scaricare il pasto serale, mentre chi lamenta appetito notturno potrà inserire uno spuntino prima di dormire.

Gli integratori sono utili?

In dieta ipocalorica, alcuni supplementi nutrizionali sono obbiettivamente utili, mentre altri possono non esserlo.

Vitamine e minerali, ad esempio, sono sempre un buon supporto "di sicurezza" quando la dieta dimagrante si protrae.

Creatina monoidrato e beta-alanina sono ottimi supporti per chi pratica sport di potenziamento.

Le maltodestrine devono accompagnare chi pratica sessioni allenanti molto lunghe, ad esempio i ciclisti e i triatleti. Possono essere utili anche al bodybuilder che non differenzia l'apporto calorico tra i giorni di allenamento e quelli di recupero.

Le proteine in polvere, assunte come anti-catabolico peri- o post-workout, sono un sostegno utile a chi taglia le calorie ma non vuole sacrificare la massa muscolare guadagnata.

Attenzione però! Sia le maltodestrine, sia le proteine in polvere, apportano calorie e devono essere considerate nel conteggio calorico totale.