Dieta e calcoli renali: cosa mangiare e cosa evitare? Cosa bere per espellerli?

Anche per questo motivo, non può esistere una dieta precisa e universale per impedire la formazione dei calcoli renali .

L'importanza della dieta per i calcoli renali è abbastanza relativa; infatti, per certi versi, il ruolo dell' alimentazione nella comparsa della litiasi non è ancora stato pienamente chiarito.

Importanza dell'acqua

Un'unica raccomandazione trova un consenso unanime da parte di medici e ricercatori: per contrastare la formazione dei calcoli renali è fondamentale mantenere idratato l'organismo, assumendo le giuste quantità di liquidi con la dieta.

Così facendo, le sostanze presenti nelle urine vengono maggiormente diluite, per cui minori sono le possibilità che precipitino e si aggreghino.

Naturalmente, è importante non esagerare: l'apporto idrico deve sempre essere proporzionato al tenore dell'alimentazione e all'attività fisica, e mai esagerato (oltre al rischio di squilibri idroelettrolitici, il conseguente iper-lavoro di filtrazione renale potrebbe danneggiare la funzionalità dei reni in individui predisposti).

Quanta acqua bisogna assumere

Il trattamento a base di acque minerali (trattamento idropinico) non può quindi essere protratto troppo a lungo o condotto con eccessiva leggerezza senza il preventivo consenso medico.

In genere, si consiglia un consumo di acqua pari a circa 2–3 litri al giorno (tra bevande e alimenti), in modo che il volume urinario sia di 2 litri nell'arco delle 24 ore.

Nel contempo, si raccomanda un generoso apporto di liquidi, soprattutto nei periodi critici, come dopo pasti abbondanti, durante la notte, in presenza di perdite idro-saline a livello gastrointestinale (diarrea, vomito) e in caso di eccessiva sudorazione nel corso di esercizi fisici o soggiorno in un clima eccessivamente caldo-umido. Attenzione anche ai viaggi lunghi, soprattutto in aereo.

Come valutare lo stato di idratazione?

In genere, urine di colore giallo molto pallido (da semi-trasparente a paglierino) sono spia di una corretta idratazione.

E' necessario aumentare l'apporto idrico se le urine appaiono di colore giallo scuro o marrone chiaro.

Cosa bere nella dieta per i calcoli renali?

bevande consigliate

Spesso, in presenza di calcoli renali si consiglia di preferire l'acqua alle altre bevande, scegliendo preferibilmente acque oligominerali o minimamente mineralizzate, in modo da contenere l'apporto di sodio e calcio, il cui aumento nelle urine può favorire la formazione di calcoli.

bevande da evitare

Caffè, tè e succhi di frutta (come il succo di pompelmo, di mela o di mirtillo rosso) sono alimenti ricchi di ossalati, per cui il loro consumo andrebbe limitato, soprattutto in presenza di calcoli da ossalato di calcio. Via libera, invece, a succo di limone e limonata, che come vedremo possono avere in molti casi un effetto benefico.

Contenuto di calcio: è importante nella scelta dell'acqua?

Precisiamo fin da subito che, più della qualità, è importante valutare la quantità di acqua e liquidi assunti con la dieta (brodo, tisane, succhi di frutta ecc).

Nonostante alcuni studi abbiano dimostrato che anche le acque minerali ricche di calcio possono costituire un fattore protettivo, in presenza di calcolosi si consiglia in genere l'utilizzo di acque minimamente mineralizzate che, in quanto povere di sali minerali, favoriscono la diuresi e facilitano l'espulsione di piccoli calcoli renali.