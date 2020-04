Dieta e Calcoli alla Colecisti

Il ruolo della dieta nella comparsa e nella prevenzione, primaria e secondaria, dei calcoli della colecisti e delle vie biliari è spesso trascurato, in virtù dei numerosi fattori di rischio che entrano in gioco nell'origine di questa patologia. D'altronde, la maggior parte delle malattie ha un'origine plurifattoriale e ciò spiega come mai alcune persone - pur seguendo una dieta piuttosto sregolata ad alto rischio per lo sviluppo di determinate malattie - non vadano mai in contro a tali patologie, e viceversa. Nonostante ciò, dati alla mano , è indubbio che alcune abitudini alimentari e particolari stili di vita ricoprano, più di altri, un ruolo di primo piano nell' eziopatogenesi di alcune malattie.

La dieta per i calcoli alla colecisti (o litiasi biliare) NON è un regime nutrizionale curativo, bensì preventivo. Questo perché i cristalli solidi, una volta formatisi nella cistifellea, risultano totalmente insolubili e quindi irreversibili con il semplice intervento dietetico.

Come sottolineato, la perdita di peso dev'essere graduale e non troppo repentina, elemento - quest'ultimo - che sembra aumentare il rischio di formazione degli aggregati cristallini; tale rischio diverrebbe concreto per riduzioni ponderali superiori ad 1,5 kg a settimana, conseguenza tipica delle " diete yo-yo ". Anche il digiuno prolungato - aumentando il tempo di permanenza della bile nella cistifellea - sembra favorire la comparsa della calcolosi biliare; ciò giustifica il consiglio di consumare pasti piccoli e frequenti per prevenirne l'insorgenza.

Aldilà dei fattori di rischio sopra elencati, esistono numerose controversie su quali siano gli alimenti , e più in generale le abitudini dietetiche , utili nella prevenzione dei calcoli della colecisti e delle vie biliari. Tra le evidenze scientifiche accettate in maniera abbastanza unanime, sembra che l'aumento dell'attività fisica e la riduzione graduale del peso corporeo siano elementi piuttosto utili nella profilassi di questa patologia.

Dieta Come Causa e Prevenzione

Principali meccanismi di formazione dei calcoli alla colecisti

Per quanto riguarda l'eziopatogenesi dietetica dei calcoli della colecisti, riassumiamo quanto segue:

Uno dei più importanti fattori che portano alla formazione dei calcoli biliari è la sovrasaturazione del colesterolo nella bile, con conseguente precipitazione del lipide.

Tale precipitazione può realizzarsi sia per l'eccesso del colesterolo in sé, sia per la carenza di sostanze che lo mantengono in soluzione (come i fosfolipidi e i sali biliari).

Un altro fattore predisponente è costituito dalla disidratazione prolungata, che concentrando la bile enfatizza la sovrasaturazione di cui abbiamo parlato sopra.

Anche lo svuotamento insufficiente della cistifellea o periodi troppo lunghi tra uno svuotamento e l'altro possono favorire la separazione - precipitazione delle componenti biliari.

Ruolo degli zuccheri e dell'insulina

Si ipotizza che l'elevato apporto di zuccheri alimentari, oltre a predisporre all'obesità, incrementi la sintesi di colesterolo come conseguenza dell'aumentato stimolo insulinico.

Ruolo dei “grassi cattivi”

I livelli di colesterolo nell'organismo aumentano per:

L'apporto alimentare diretto di colesterolo

L'apporto eccessivo di grassi saturi e idrogenati nella dieta

Ruolo della fibra e delle lecitine

La scarsità di fibra alimentare e di lecitine (che riducono l'assorbimento enterico del colesterolo alimentare e biliare) viene considerata un fattore predisponente ai calcoli biliari.

Inoltre, un'alimentazione ricca di fibre vegetali, come per esempio la crusca, si oppone alla saturazione della bile, prevenendo la calcolosi della colecisti.

Peraltro, i fosfolipidi contenuti nelle lecitine, una volta assorbiti, vanno a costituire la bile e mantengono la sospensione stabile prevenendo la precipitazione del colesterolo. Per questo, il ruolo delle uova nell'insorgenza dei calcoli alla colecisti è controversa; si tratta infatti di alimenti ricchissimi di colesterolo (fattore favorente), ma anche di lecitina (fattore protettivo), entrambi concentrati nel tuorlo.

Considerato che parte del colesterolo riversato nel coledoco sotto forma di acidi biliari viene eliminata con le feci, anche la stitichezza sembra predisporre allo sviluppo dei calcoli alla colecisti; anche in tal senso le fibre e un adeguato apporto idrico rappresentano un fattore protettivo.

Ruolo della vitamina C

Anche la specifica integrazione di vitamina C sembrerebbe utile in termini preventivi.

Naturalmente, come per tutte le evidenze emerse nel corso dell'articolo, il condizionale è d'obbligo; infatti, nell'insorgenza della calcolosi entrano in gioco numerosi altri fattori, come la predisposizione genetica, il diabete, e l'assunzione di alcuni farmaci a base di estrogeni (terapia sostitutiva in menopausa e pillole anticoncezionali), che aumentano la concentrazione di colesterolo nella cistifellea e ne riducono la contrattilità.