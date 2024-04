Dieta e calcoli alla colecisti: cosa mangiare

La dieta per i calcoli alla colecisti (o litiasi biliare) non è un regime nutrizionale curativo, bensì preventivo. Questo perché i cristalli solidi, una volta formatisi nella cistifellea, risultano totalmente insolubili e quindi irreversibili con il semplice intervento dietetico. Il ruolo della dieta nella comparsa e nella prevenzione, primaria e secondaria, dei calcoli della colecisti e delle vie biliari è spesso trascurato, in virtù dei numerosi fattori di rischio che entrano in gioco nell'origine di questa patologia. D'altronde, la maggior parte delle malattie ha un'origine multifattoriale e ciò spiega come mai alcune persone - pur seguendo una dieta piuttosto sregolata ad alto rischio per lo sviluppo di determinate malattie - non vadano mai in contro a tali patologie, e viceversa. Nonostante ciò, dati alla mano, è indubbio che alcune abitudini alimentari e particolari stili di vita ricoprano, più di altri, un ruolo di primo piano nell'eziopatogenesi di alcune malattie; tra queste, anche i calcoli biliari. Shutterstock

Quali sono i fattori di rischio per i calcoli alla colecisti? Per quanto riguarda i calcoli della colecisti e delle vie biliari, i fattori di rischio sono: Suscettibilità individuale;

Sovrappeso, ancora più l'obesità;

Sedentarietà;

Eccessivo o insufficiente apporto di grassi;

Insufficiente apporto di fibre, soprattutto solubili.