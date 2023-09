Dieta Blu Zone: cos'è, come funziona, benefici

Introduzione Viene chiamata la dieta della longevità perché si basa sull'alimentazione propria di varie comunità in tutto il mondo in cui le popolazioni vivono a lungo, anche oltre i cento anni. I modelli dietetici all'interno di queste comunità sparse sono stati studiati per scoprire come potrebbero contribuire alla longevità.



Netflix ha recentemente pubblicato una docuserie in quattro parti chiamata "Live to 100: Secrets of the Blue Zones". È diventato rapidamente un cult. I fattori fondamentali sono legati, ovviamente, alle abitudini di vita: routine di esercizio fisico, supporto sociale, e, naturalmente, la loro dieta.

Blu Zone: qual è? Penisola di Nicoya, Costa Rica

Ikaria, Grecia

Sardegna, Italia

Okinawa, Giappone

Loma Linda, California, Stati Uniti d'America Una zona blu, per coloro che non hanno già familiarità con il termine, si riferisce a un'area geografica in cui la durata media della vita umana è decisamente maggiore rispetto alle aree circostanti, o anche alla maggior parte del resto del mondo, zone in cui sono state rilevate le più alte concentrazioni di centenari Le località sono cinque, in diversi continenti, ciascuna con le proprie norme culturali, geopolitiche e socioeconomiche

Dieta della Blu Zone: caratteristiche e cosa si mangia Forse sarebbe improprio parlare di una "dieta della zona blu" che valga per tutte le popolazioni di queste cinque zone, tuttavia esistono alcune importanti similitudini tra i valori nutrizionali della zona blu. Più corretto parlare di un modello dietetico, senza 'cibi proibiti' o 'regole'. Il modello dietetico della Blue Zone, prevede un largo consumo di alimenti a base vegetale (frutta, verdura, legumi, cereali integrali) e di grassi sani (olio d'oliva, noci, semi): il consumo di carne è inferiore alla media delle altre regioni o stati limitrofi, e le proteine vegetali, soprattutto dei legumi, vengono privilegiate.