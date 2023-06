Dieta bilanciata: cosa significa? Qual è la dieta più bilanciata?

Di seguito ci ispireremo ai princìpi della Eatwell Guide , uno strumento informativo di stampo anglosassone (molto simile alle linee guida italiane) utilizzato per definire e divulgare le raccomandazioni ufficiali.

Una dieta bilanciata è importante per la salute generale e una buona qualità della vita , ma la sua composizione è spesso oggetto di controversie.

Nota : le persone con esigenze dietetiche particolari ( celiachia , intolleranza al lattosio , ipersensibilità all' istamina , stipsi ecc.) o con condizioni mediche ( anemia grave, patologie croniche infiammatorie dell' intestino , ulcera gastrica , GERD, aumentato rischio cardiovascolare , osteoporosi ecc.), oppure con caratteristiche antropometriche al di fuori del comune, oppure con un livello di attività fisica eccezionale, dovrebbero approfondire l'argomento con un dietista.

Il bilancio nutrizionale, quindi, è oggettivo sotto certi aspetti, ma estremamente soggettivo per quanto riguarda altre sue caratteristiche.

Quale è la dieta più bilanciata?

La dieta più bilanciata rispetta tutti i criteri che esporremo sotto.

Mangia almeno 5 porzioni di verdura e frutta ogni giorno

La soluzione ottimale sarebbe optare per prodotti freschi e di stagione (1 porzione ± 80-100 g). Sono fonti di vitamine C, A, E, K e poche del gruppo B. Inoltre, apportano fibre, antiossidanti, acqua e moltissimi minerali (come il potassio).

Si può optare anche per alimenti congelati (stessa porzione), eventualmente in scatola "con poco sale o zucchero" (come sopra).

In alternativa troviamo gli essiccati (1 porzione ± 30 g), centrifugati o estratti o succhi senza zuccheri aggiunti (1 porzione ± 100-150 ml).

Se non raggiungi queste porzioni, aumenta la quantità di fibre nella dieta grazie alla maggior presenza di legumi, oppure prediligi i cereali integrali a quelli raffinati .

Ogni pasto principale deve contenere cibi amidacei, prediligendo quelli integrali

Colazione, pranzo e cena devono contenere cibi amidacei.

Se sei sedentario o hai bisogno di migliorare la motilità intestinale, meglio prediligere quelli ricchi di fibre, come legumi, pane integrale, pasta integrale, riso integrale e pseudo-cereali (quinoa, amaranto, grano saraceno ecc.).

Anche le patate e le patate americane contengono un buon livello di fibre.

Nota: la porzione è strettamente legata al fabbisogno – alimenti secchi, da 80 a 120 g circa.

Se tolleri il lattosio, includi i prodotti lattiero caseari, oppure le alternative vegetali rinforzate

Eccellenti fonti di vit. B2, calcio e proteine ad alto valore biologico, i prodotti lattiero caseari possono venire inclusi in misura variabile nella dieta.

È comunque bene prediligere latte, yogurt e formaggi magri freschi, che possono vantare porzioni (100-200 g/ml) e frequenza degni di nota. Quelli più calorici, invece, andrebbero mangiati non oltre 2 volte a settimana (max 80 g).

La loro importanza è relativa agli altri cibi di origine animale; nei latto-vegetariani, ad esempio, occupano un ruolo primario. Per gli onnivori invece, porzioni e frequenza sono più ridotti.

Se sei intollerante al lattosio o allergico alle proteine del latte o vegano, puoi scegliere i derivati vegetali arricchiti in vit. B2 e calcio.

Se sei onnivoro, includi pesce, uova, e carne

Pesce, uova e carne sono sorgenti di proteine ad alto valore biologico, minerali (soprattutto ferro) e vitamine (soprattutto del gruppo B, tra le quali la B12 è esclusiva, e vit. D).

Il pesce, soprattutto quello azzurro, è la fonte primaria di vit. D e acidi grassi semi-essenziali EPA e DHA – gli omega 3 biologicamente più attivi.

Il tuorlo d'uovo apporta molti grassi essenziali e vitamina D.

È sufficiente una porzione di modesta entità, e una bassa frequenza di consumo, per coprire la maggior parte dei fabbisogni.

Fai però attenzione a prediligere soprattutto carne a basso contenuto di grassi, poiché gli animali terricoli contengono alte percentuali di acidi grassi saturi.

Se non mangi latte e derivati, uova, pesce e carne, devi necessariamente inserire i legumi, oltre ai cereali, nella tua dieta.

Prediligi grassi da condimento di consistenza liquida

Prediligendo gli oli ai grassi solidi o semi solidi – ovvero, per lo più grassi di natura vegetale che animale – si aumenta la frazione degli acidi grassi insaturi rispetto a quelli saturi.

Apportano inoltre grassi essenziali, cioè acido alfa-linolenico (omega 3) e acido linoleico (omega 6).

Inoltre, gli oli di buona qualità – spremuti a freddo e ben conservati – sono una fonte naturale di vitamina E.

Se non ti piace condire i cibi, usa la frutta a guscio (noci, mandorle, pistacchi, pinoli, nocciole) o altri semi oleosi per soddisfare il fabbisogno di "grassi buoni". Questi contribuiscono anche ad aumentare le fibre, molti minerali ed alcune vitamine.

Bevi circa 6 – 8 bicchieri d’acqua al giorno, ma tieni conto della sudorazione

Se non pratichi attività motoria considerevole, puoi mantenerti idratato bevendo 6 – 8 bicchieri di acqua al giorno, che corrispondono circa a 750-1200 ml.

Non è possibile uniformare l'apporto idrico nella dieta, perché dipende sensibilmente dal livello di sudorazione – caldo, attività fisica ecc.

Tuttavia, se consideriamo che:

il fabbisogno d'acqua corrisponde circa a 1,0 ml per 1,0 kcal di fabbisogno normocalorico (ad es. 1,8-2,0 L per una donna e 2,0-2,2 L per un uomo sedentari);

con una dieta bilanciata, gli alimenti apportano pressappoco 0,5 ml per 1,0 kcal;

Bevendo in questo modo si ha la certezza di mantenere lo stato di idratazione.