Dieta della Frutta e della Verdura: Bianco

ALIMENTI DI COLORE BIANCO: cavolfiore, cipolla, aglio, sedano, porri, funghi, finocchio, mela, pera.

Ricette Bianche

Cavoli aromatizzati

Ingredienti (per 4 persone)

2 mele;

2 pere;

50 g di burro;

2 cavoli bianchi,

1 porro;

5 cucchiai di aceto,

2 cucchiaini di chiodi di garofano,

sale e pepe.

Preparazione

Lavate accuratamente i cavoli e affettateli in strisce sottili, che sistemerete poi in una terrina; versate l'aceto sopra le fette di cavolo e lasciate macerare per 15 minuti circa. Scolate le fette di cavolo e mettetele in una pentola con il burro, i chiodi di garofano, il sale e il porro tagliato a rondelle sottili; aggiungeteci poca acqua. Cuocete a fuoco lento per circa 20 minuti. Nel frattempo sbucciate e tagliate a cubetti le pere e le mele, aggiungendole al cavolo; lasciate cuocere per altri 5 minuti. Fate riposare il preparato nella pentola con il coperchio per circa un quarto d'ora. Aggiustate con un pizzico di sale ed aggiungetevi il pepe.

Mele in crosta

Ingredienti (per 4 persone)

8 mele;

1 uovo;

1 tuorlo d'uovo;

400 g di farina;

200 g di burro;

150 g di zucchero;

1 limone;

1 pizzico di cannella;

Preparazione

Tagliare a cubetti il burro e lasciatelo ammorbidire a temperatura ambiente (circa 10 minuti).

Predisponete un piano di lavoro, preferibilmente non in legno, sul quale disporre la farina a fontana; al centro di questa aggiungete un uovo intero e un tuorlo, lo zucchero, il burro e la buccia grattugiata del limone. Iniziate ad amalgamare, con l'aiuto di una forchetta e pian piano inglobate la farina; quando l'impasto comincerà ad essere troppo duro, iniziate ad impastare con le mani. Non appena la pasta assume una consistenza omogenea, formate una palla e lasciatela riposare in una terrina ricoperta da un canovaccio, ponendola in frigorifero per almeno 30 minuti. Ora sbucciate le mele, eliminate il torsolo e i semi ed affettatele in fette dello spessore di circa 3 mm. Questi spicchi andranno poi disposti in un piatto e ricoperti col succo di un limone.

Stendete con un matterello la pasta e disponetela in una teglia imburrata e infarinata, dalla quale lasciare fuoriuscire le estremità della pasta. Disponete le mele in modo uniforme sull'impasto e copritele con le estremità poste all'esterno della teglia. Spolverate con un pizzico di cannella e cuocete in forno preriscaldato a 170-180 gradi, finchè non si dora la superficie (circa 40 minuti).