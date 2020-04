Dieta e Bambini

Sebbene non sia sempre patologico o pericoloso, in certi casi il sottopeso nasconde un'insufficienza nutrizionale generalizzata o specifica. E' quindi necessario rivolgersi a un medico per escludere il malassorbimento , anche patologico, o eventuali patologie endocrine. Se è evidente un'inappetenza significativa, può essere d'aiuto aumentare il dialogo in famiglia, consumare i pasti assieme o al limite consultare uno psicologo specializzato per l'età infantile.

Il sottopeso può essere nocivo per i bambini in accrescimento . Questo perché indica spesso un rallentamento o semplicemente una lentezza dello sviluppo.

Curare l'alimentazione in questo periodo della vita è fondamentale per evitare che il sovrappeso o il sottopeso portino con sé problemi alla salute fisica e psicologica del bambino e del futuro adolescente. Per i genitori diventa quindi estremamente importante monitorare, ed eventualmente correggere, le abitudini alimentari dei propri figli. Il sovrappeso è l'obesità in età pediatrica sono correlati soprattutto alla contemporanea presenza di due fattori:

Una dieta corretta garantisce al giovane organismo una crescita equilibrata e in salute. I rischi di una dieta scorretta in età infantile sono diversi:

I bambini affetti da sovrappeso od obesità hanno maggiori possibilità di ammalarsi, in età adulta o addirittura in età pediatrica, di:

L'obesità infantile è di certo la malattia pediatrica a sfondo nutrizionale più diffusa in Italia e negli altri paesi occidentali. Se da un lato l'organismo in accrescimento si avvale di una maggiore capacità evolutiva/di adattamento rispetto a quello adulto, dall'altro il bambino/adolescente può “trascinarsi” dietro vari problemi o malattie acquisiti durante lo sviluppo. L'obesità è una di questi. Si stima infatti che circa il 40% dei bambini e il 60% degli adolescenti obesi rimarrà tale anche in età adulta, con tutte le conseguenze negative del caso, che interessano:

Nota: Il peso e la statura dei soggetti in accrescimento viene stimato con il metodo dei percentili, non dell' indice di massa corporea (IMC o BMI ), invece adottato per gli adulti.

All'origine di questo aumento vertiginoso del sovrappeso e dell'obesità infantile potrebbe insistere una predisposizione genetica; tuttavia, tale evenienza corrisponde (in senso stretto) solo all'1% dei casi. I dati in merito suggeriscono che è ancor più importante (99% dei casi) l' influenza delle cattive abitudini (stile di vita inteso come dieta e sport), trasmesse dai genitori e dalla collettività ai bambini e agli adolescenti. Vediamo alcuni fattori di rischio estremamente importanti per l'insorgenza di sovrappeso e obesità infantile

Come Intervenire?

Considerazioni fondamentali

Cosa bisogna sapere prima di “mettere a dieta” i bambini?

Per trattare al meglio il sovrappeso e l'obesità nei bambini è necessario tenere in considerazione gli elementi (di varia natura) più importanti.

Elementi gravidici

Incidono molto sull'attitudine al sovrappeso del bambino: la malnutrizione in gravidanza, soprattutto al primo e al secondo trimestre, il diabete gestazionale o quello mellito tipo 2 preesistente aumentano le possibilità di obesità infantile.

Elementi familiari:

Come abbiamo detto all'inizio dell'articolo, il sovrappeso e l'obesità nel bambino piccolo possono aumentare il rischio di sviluppare patologie metaboliche e cardio-cerebro-vascolari, sia in giovane età che in fase adulta.



Queste patologie hanno anche una base genetico - ereditaria e familiare, e tendono a trasmettersi con il passaggio generazionale.



Per questo motivo l'obesità pediatrica ha un livello di gravità variabile, che aumenta se uno o più familiari di I o II grado soffrono di: obesità, diabete mellito tipo 2, dislipidemie, ipertensione arteriosa e cardiopatie insorte prima dei 55 anni.



Bisogna anche ricercare fattori correlati di diverso genere, come i disturbi del comportamento alimentare (DCA) e le patologie tiroidee.



Sembra avere un effetto negativo, e per questo rappresenta un fattore su cui lavorare, il livello culturale della madre o della nonna che gestiscono i pasti.



Inoltre, contrariamente a quanto si possa credere, il sovrappeso e l'obesità infantile hanno una maggiore prevalenza nelle realtà sociali meno agiate e con risorse economiche limitate. Purtroppo, si tratta di un elemento impossibile da modificare, ma che inciderà notevolmente sulla terapia.



Il margine di miglioramento dei bambini è strettamente vincolato alle abitudini di vita e alla disponibilità dei genitori/nonni/tutori ad applicare dei cambiamenti nella dieta e nello stile di vita.

Elementi fisiologici:

Il peso inadeguato del bambino alla nascita ha un'importanza primaria nella tendenza al sovrappeso



Lo stesso vale per il tipo di allattamento (quello al seno è considerato protettivo) e la pratica di svezzamento (sono inopportune sia le forme precoci che tardive)



La curva di crescita e lo sviluppo puberale offrono dei dati molto utili a comprendere l'assetto ormonale del soggetto in sovrappeso, che può evolvere più rapidamente o lentamente (in entrambi i casi, non si tratta di aspetti positivi)

Elementi legati allo stile di vita:

Peggiorano la situazione: la scarsa attitudine all'attività motoria e l'alta predisposizione a guardare la tv e a giocare con i videogames.



Non sono di aiuto nemmeno le abitudini scorrette adolescenziali, come l'attitudine al fumo, all'alcol e alle droghe

Elementi patologici:

Il trattamento deve tenere anche in considerazione l'epoca di insorgenza dell'eccesso ponderale, che è tanto grave quanto precoce, ed eventuali tentativi fallimentari pregressi di dimagrimento (soprattutto correlati a quadri clinici di DCA).

Correggere la dieta dei bambini in sovrappeso

La dieta di molti bambini non è solo ricca di calorie, ma anche sbilanciata e piena di alimenti scadenti (junk food) che incidono pesantemente sulla qualità di vita e sulla morbilità futura.

La correzione di queste cattive abitudini alimentari è uno degli interventi migliori per diminuire la crescita dell'obesità nei nostri bambini e adolescenti.

I consigli dietetici utili in età pediatrica riflettono grossomodo quelli proposti alla popolazione generale.

Quando ci rivolgiamo a un bambino dovremmo evitare il termine “dieta”, che viene spesso inteso come una specie di azione punitiva.

Se il bambino mangia molto ed è normopeso, è importante non ostacolare l'assunzione di cibo, poiché un organismo in crescita ha effettivamente bisogno di elevate quantità di principi nutritivi.

In particolare:

Se il bambino manifesta scarso appetito ed è normopeso (non in sottopeso), una volta escluse le cause patologiche, si consiglia di non obbligarlo a mangiare più del dovuto.

In questo modo si andrebbe infatti ad alterare il senso disazietà del bambino, che una volta cresciuto potrebbe mantenere l'attitudine a mangiare più del necessario.