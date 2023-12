Dieta anti age: quali alimenti scegliere?

La cosiddetta Dieta Anti Antirughe è un particolare regime alimentare redatto con l'obiettivo di rallentare l'invecchiamento funzionale ed estetico della pelle . Dieta Antiaging e Dieta Antirughe hanno moltissimi punti in Comune, tanto da potere essere considerate globalmente come un unico tipo di dieta.

Data la futura necessità di attingere in maniera rilevante alla spesa privata per la propria assistenza sanitaria, uno dei migliori investimenti da effettuare è quello di ridefinire da subito la propria dieta e il proprio stile di vita, ripensandoli in chiave anti aging.

Il quadro che va delineandosi per il futuro è quello di cure sanitarie sempre più efficaci ma sempre meno accessibili per ampie fasce di popolazione.

In altre parole, è importante cercare di assicurarsi un invecchiamento sano e fisiologico, che permetta di vivere la propria vecchiaia in maniera attiva, serena e quanto più possibile priva di patologie.

In un contesto sociale in cui la lunghezza della vita e gli impegni ad essa correlati tendono sempre più ad aumentare, mettendo a rischio la sostenibilità dei modelli pubblici di assistenza sanitaria, è quanto mai importante investire sin da giovani sul proprio healthy aging .

Umberto Veronesi è stato uno dei maggiori sostenitori dello stile alimentare vegetariano, ritenuto importante per questioni di natura sia etica che salutistica. Aldilà dell'aspetto etico, la maggior parte degli studi e dei ricercatori sono concordi nel ritenere che ridurre le fonti animali di cibo sia benefico per l'organismo.

In diversi modelli sperimentali ed epidemiologici è stato ampiamente dimostrato come la restrizione calorica sia una delle pochissime e vere misure per allungare la vita e ridurre il rischio di malattie gravi e mortali come il cancro .

Cosa Mangiare nella Dieta Anti Aging?

Di seguito elenchiamo le più importanti regole alimentari della dieta antiaging, fermo restando che si tratta di informazioni di carattere generale, che a livello individuale necessitano la contestualizzazione e l'applicazione pesata da parte di un medico dietologo o di un nutrizionista.

Vegetali

Frutta e verdura, in virtù dell'elevato contenuto d'acqua, sono tra gli alimenti a minore densità calorica (cioè che apportano meno calorie a parità di peso consumato). Ideali per un regime di restrizione calorica, contengono inoltre importanti quantità di vitamine, sali minerali e antiossidanti.

Alcuni consigli:

Pilastro dell'alimentazione mediterranea, i cereali sono un alimento abbastanza controverso. Infatti, in virtù dell'alta densità energetica e del basso apporto di micronutrienti, una dieta ricca di cereali e derivati raffinati predispone al sovrappeso, all'obesità e alle patologie correlate. E' quindi necessario definire alcune regole per contestualizzare al meglio questi alimenti nella dieta antiaging:

Queste raccomandazioni, come quelle viste per frutta e verdura, sono tanto più valide quanto minore è il dispendio calorico quotidiano.

Va quindi posta maggiore attenzione da parte delle persone con uno stile di vita sedentario, mentre gli sportivi e i lavoratori impegnati in mansioni pesanti possono dare maggior spazio ai cereali raffinati.

Carne, Pesce, Latticini e Prodotti Industriali

Se dal punto di vista epidemiologico andiamo a vedere le zone del mondo in cui si vive più a lungo e che hanno ispirato modelli alimentari anti age (es. Cilento per la dieta mediterranea, isola di Okinawa per la restrizione calorica), ci accorgiamo che si tratta perlopiù di regioni costiere e/o che vivono dei prodotti del territorio.

In queste zone rurali l'alimentazione si basa su verdure e legumi dell'orto, frutta degli alberi locali, pesce ed eventualmente latticini e vino; sicuramente il consumo di carne è sempre limitato o molto ridotto.

Di conseguenza, nella dieta antiage è importante:

Oli vegetali, zucchero, sale e alcolici

Gli oli vegetali sono tra gli alimenti a maggiore densità calorica ed è quindi chiaro che il loro consumo andrebbe effettuato con estrema moderazione. Inoltre, sarebbe importante:

Per quanto riguarda il sale, la quantità di sodio naturalmente contenuta negli alimenti rende superflua (dal punto di vista nutrizionale) l'aggiunta di sale alle pietanze. Di conseguenza, considerato anche il ruolo del sale da cucina nell'innalzamento dei valori pressori, è importante:

ridurre al minimo la quantità di sale aggiunto agli alimenti; per abituare il palato, tale riduzione andrebbe effettuata con gradualità, sostituendo il sale con delle spezie; alcune di queste (come ad esempio la curcuma, la paprika e l'aglio), sono una fonte generosa di principi attivi consideranti utili in chiave anti-aging (grazie alle loro attività antinfiammatorie, antiossidanti, ipotensive ecc.)

Lo zucchero bianco da cucina è il tipico alimento a calorie vuote (apporta molta energia senza fornire nutrienti importanti come vitamine, sali minerali, acidi grassi essenziali ecc.), Di conseguenza:

nella dieta antiaging il consumo di zucchero andrebbe limitato al massimo, sia per quanto riguarda l'assunzione diretta che quella indiretta (attraverso, cioè, alimenti ricchi di zuccheri come dolci, dessert, marmellate, bibite zuccherate e analoghe);

Qualche biscotto a colazione, un cucchiaio di marmellata e qualche saltuario peccato di gola, unitamente agli irrinunciabili zuccheri della frutta, superano facilmente l'apporto di zuccheri semplici consigliato per una sana alimentazione;

I dolcificanti naturali alternativi allo zucchero (sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, miele ecc.) vanno comunque consumati con estrema moderazione e in alternativa (non in aggiunta!) allo zucchero bianco;

L'uso di dolcificanti artificiali (aspartame, saccarina ecc.) rimane comunque controverso; meglio farne un uso limitato.

Il vino, soprattutto quello rosso, è da molti considerato un alimento anti-aging, in quanto contribuirebbe a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete mellito e sindrome metabolica; tale effetto sarebbe da attribuire sia all'alcool in sé che ad alcune sostanze antiossidanti (resveratrolo, antociani ecc.) contenute soprattutto nella buccia dell'uva rossa.

Per ottenere questi presunti benefici è fondamentale che il consumo di vino risulti moderato (non più di un bicchiere al giorno per le donne, non più di due bicchieri per gli uomini); un consumo maggiore, infatti, si associa ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari ed epatiche.

Esempi di Dieta Antiaging

