Il girovita "abbondante" spesso non è solo un problema estetico ma anche un fattore di rischio per la nostra salute.

Cosa fare per smaltire i kg di troppo?

Come impostare una corretta dieta alimentare?

Premessa

Iniziare una dieta è tutto sommato semplice, il problema è portarla a termine con successo. Il desiderio di raggiungere velocemente gli obiettivi prefissati, senza essersi costruiti prima una sana cultura alimentare, vanifica spesso gli sforzi di chi decide di perdere qualche chilo.

Dimagrire bene ed in salute non è semplice, soprattutto per quelle persone che da anni abbinano ad uno stile di vita sedentario o semisedentario un'alimentazione scorretta. Per tutti questi soggetti alle prese con diete dell'ultimo minuto, cremine ed integratori vari, le speranze di sconfiggere il grasso superfluo con la sola dieta alimentare sono estremamente basse. Tralasciando il ricorso alla chirurgia estetica l'unica soluzione efficace è quella di associare ad una alimentazione equilibrata un regolare programma di attività fisica.

Solo in questo modo sarà possibile accelerare il metabolismo corporeo trasformando l'organismo in una vera e propria macchina brucia grassi.