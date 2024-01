Dieta alcalina: cosa mangiare e cosa evitare

In ambito scientifico, la dieta alcalina non ha trovato riscontri in termini di efficacia. Questo perché l'organismo è perfettamente in grado di compensare il pH degli alimenti, i quali non hanno il potere di acidificare o alcalinizzare il sangue. Diverso sarebbe, se considerassimo le urine, le quali possono subire un'oscillazione più significativa di pH a seguito dell'azione renale di eliminazione dei cataboliti.