Alimentazione e Diarrea

La diarrea è un disturbo intestinale molto diffuso. Viene considerata più spesso un sintomo che una malattia, anche se di per sé è in grado di provocare conseguenze rilevanti per la salute. La diarrea consiste nella perdita di consistenza delle feci , che diventano molli e acquose. Si accompagna spesso a incontinenza , meteorismo , flatulenza , crampi e tensione addominale . Può essere causa di infiammazione alle emorroidi e ragadi ano-rettali . Esistono diversi tipi di diarrea ( osmotica , secretoria, da malassorbimento ecc), che vengono scatenati da cause parecchio diverse tra loro ( colon irritabile , infezioni, malattie croniche, dieta, emotività ecc). In base alla frequenza, la diarrea può essere classificata in ricorrente, acuta e cronica. La dieta ha sempre un ruolo molto importante che riguarda la prevenzione, l'insorgenza e la terapia di questo malessere. In questo articolo verranno trattati in generale i cibi e i nutrienti che possono favorire la prevenzione e la remissione del disturbo.

Alimenti Consigliati

Acqua e reidratazione

In presenza di diarrea, è molto importante prevenire o correggere la disidratazione e gli squilibri elettrolitici tramite un'alimentazione adeguata.

Per le prime 12-24 ore, nelle forme lievi, è sufficiente una dieta liquida, che assicuri all'organismo il giusto apporto idrico, per un totale di 1,5-2,5 litri, forniti essenzialmente da acqua a temperatura ambiente (evitare alcolici, caffè e bevande zuccherate, inclusi i succhi di frutta; il tè è invece concesso, purché diluito o meglio ancora deteinato).

Nei pazienti in età pediatrica è consigliato il ricorso a specifiche preparazioni per terapia reidratante orale, arricchite con sali minerali (cloro, sodio e potassio) e disponibili nelle comuni farmacie.

Anche se potrebbe sembrare una buona idea, l'adulto dovrebbe evitare il ricorso agli sport drink salini commercializzati al supermercato.

Questi, infatti, sono generalmente iperosmolari e particolarmente ricchi di zucchero, per cui tendono a peggiorare la diarrea.

Cibi Secchi e di Facile Digestione

Dopo il primo giorno, l'alimentazione può arricchirsi di cibi facilmente digeribili e poveri di scorie (fibre), purché estranei alle categorie viste nel precedente articolo.

In un primo momento è necessario consumare pasti piccoli e ben distribuiti durante la giornata; i vari alimenti andranno mangiati lentamente e masticati con cura.

La preferenza andrà data ai cibi secchi, come biscotti e cracker, riso, pasta e pane tostato; questi alimenti possono essere accompagnati da purea di mele, carote o banane; le fonti proteiche, inizialmente limitate come quantità, dovranno essere povere di grassi e facilmente digeribili (ad esempio della bresaola o del pesce magro al vapore).

Yogurt e Probiotici

Sebbene lo yogurt sia spesso sconsigliato per il contenuto non trascurabile di lattosio, le varietà commerciali prive di zucchero e con fermenti lattici vivi risultano particolarmente utili per ripristinare la flora microbica intestinale disturbata dalla diarrea.

L'eventuale integrazione con probiotici, tipo enterogermina, dev'essere preventivamente discussa con il proprio medico curante.

Fibre Solubili e Bratty Diet

Nonostante l'alimentazione per la diarrea debba essere povera di fibre (niente cereali integrali, frutta e verdura), mele e carote sono ricche in pectina, una fibra solubile che grazie alle proprietà assorbenti riesce ad aumentare la consistenza delle feci.

Le banane sono invece ricche di amido resistente che, similmente alla pectina, viene fermentato dalla flora batterica intestinale e produce acidi grassi a corta catena importantissimi per la buona salute della mucosa intestinale.