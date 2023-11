Cosa mangiare la sera?

Viceversa, in caso di resistenza insulinica o diabete , potrebbe avere senso ripartirli meglio nei vari pasti, con maggior enfasi subito prima o subito dopo l'attività motoria. Ma, anche in questo caso, è quasi sempre il bilancio calorico a fare la differenza. La maggior parte di chi lamenta un alterato metabolismo glucidico è in sovrappeso e sedentario ; pertanto, la terapia consiste nel dimagrimento e nell'esecuzione di un buon protocollo di esercizio.

Quali alimenti scegliere?

La scelta della tipologia di alimento è strettamente legata alla capacità digestiva e alla sensibilità individuale, tanto quanto ai gusti.

Possiamo però fare alcune considerazioni.

Prediligere pasta, pane e altri cereali integrali, piuttosto che raffinati, è solitamente consigliato nelle diete ipocaloriche – per il maggior potere saziante – e nei casi di pigrizia intestinale. Ha invece meno importanza la "questione" dell'indice glicemico, un concetto distorto e mediamente sopravvalutato.

Al contrario, chi ha una digestione poco brillante, dovrebbe prediligere i prodotti bianchi, per facilitare i processi necessari alla scomposizione e all'assorbimento. Detto questo, le quantità sono indubbiamente più importanti della qualità.

In merito alle fonti proteiche, è indubbio che carne e prodotti della pesca magri siano di maggior pertinenza; ancora una volta per una ragione di digeribilità, ma anche perché i fritti, gli insaccati, le carni grasse e i formaggi stagionati grassi hanno un'altissima densità calorica e tendono facilmente a impostare un bilancio positivo basato sul surplus lipidico.

Anche per chi fa "massa", troppi grassi non vanno bene, perché tendono ad ingrassare anziché "ingrossare".

La scelta delle uova è mediamente condivisibile, tranne per i soggetti che hanno difficoltà a digerirle, che hanno un eccesso cronico di colesterolo nel sangue – e, anche in questo caso, potremmo dibattere parecchio. La porzione è, in genere, piuttosto contenuta e spesso non si presta a chi manifesta un fabbisogno energetico consistente.

Sulle verdure la faccenda è abbastanza semplice: sono da consumare sia crude che cotte, magari a giorni alterni, o susseguendole tra pranzo e cena. Tuttavia, chi intende aumentare la quota di vitamina C e folati, dovrebbe orientarsi maggiormente sulle verdure crude, mentre, chi intende migliorare la funzionalità intestinale, dovrebbe orientarsi di più su quelle cotte.

Il grasso da condimento elitario è di tipo vegetale, spremuto a freddo e usato a crudo per ottimizzare l'intake di vitamina E (il classico extravergine), K e acidi grassi essenziali. Ciò detto, anche il burro ha dei vantaggi e, nella giusta misura, non fa certo male!