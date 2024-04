Cosa mangiare con la dieta paleolitica? Cosa si mangiava nel paleolitico?

La dieta del paleolitico è un regime nutrizionale che si prefigge di riprodurre le abitudini e lo stile di vita degli uomini vissuti tra 2,5 milioni e 10.000 anni fa.

Abbiamo già parlato abbondantemente di cos'è e com'è nata in altri articoli, come "Quale è la dieta del paleolitico?"; pertanto, nelle prossime righe ci concentreremo maggiormente sugli cosa si mangiava nel paleolitico e, di conseguenza, su cosa mangiare nella dieta paleolitica

Shutterstock

Anche nota come paleodieta o dieta paleolitica (paleodiet), o dieta delle caverne, questo sistema alimentare propone tutti i cibi che possono essere ottenuti per caccia o raccolta, mentre non ammette i prodotti da allevamento o da agricoltura.

Il ragionamento che sta alla base della paleodiet si basa sull'identicità del nostro attuale patrimonio genetico a quello degli uomini di allora, e sulla consapevolezza che l'obesità e la malattie metaboliche, oggi vera e propria piaga, sono imputabili per lo più al modo contemporaneo di mangiare. Tutto questo, ovviamente, da' per scontato che la dieta paleolitica possa, invece, arrecare solo benefici per la salute e invertire questo drammatico processo patologico. Non è così; ma ne parleremo meglio in altri dei nostri articoli.

Nel concreto, cosa mangiavano gli uomini delle caverne?

Difficile a dirsi con precisione, poiché, il paleolitico è durato "solamente" due milioni e quattrocento novanta mila anni. Senza contare che ogni luogo colonizzato era tipicizzato da una disponibilità alimentare unica, pertanto diversa dalle altre; e, inoltre, senza considerare che ogni ceppo di uomini è disceso in maniera parzialmente o totalmente isolata, il che suggerisce un corredo ereditario abbastanza unico - pare che la scienza sostenga questa ipotesi. Solo in seguito è avvenuto un "rimescolamento" più o meno intenso tra i gruppi, nonostante la comunque non trascurabile differenziazione etnica - si pensi, ad esempio, agli Inuit.

Tornando alle scelte alimentari della dieta del paleolitico, per aderire al metodo si dovrebbe prediligere:

carne e frattaglie di selvaggina di ogni tipo, ma prevalentemente da creature di modeste dimensioni; la caccia non era quella dei grossi ma pericolosi animali, ma tendenzialmente orientata ai minori rischi, quasi una "raccolta"; rettili, vermi, bachi, insetti, uccelli, uova ecc. erano, ragionevolmente, le creature più interessanti; i prodotti della pesca erano, in realtà, predati con la tecnica della caccia; è quindi presumibile che fossero maggiormente interessati i pesci di torrente, i crostacei e i molluschi da frangente; si "presume" ci fosse una predilezione per le frattaglie;

bacche, frutti, foglie, radici, bulbi, frutta a guscio, altri semi, ma tutti provenienti dal territorio locale e solo di stagione; i frutti e gli ortaggi disponibili erano, all'epoca, ancestrali. Buona parta di ciò che mangiamo oggi è, invece, selezionata dall'incrocio da parte dell'uomo. I frutti erano tendenzialmente poco dolci, o comunque piccoli e disponibili solo in alcuni momenti dell'anno (a seconda della specie), e gran parte della verdura era a foglia, per semplice "logica" della raccolta.



Nota: qualcuno indica anche il miele; personalmente, se fossi coperto solo di pellicce, mi guarderei bene dall'avvicinarmi a un favo.

Tradotto nei cibi di oggi, in Italia, sarebbe:

Carne avicola e cunicola ; anche frattaglie , compresa la pelle; Raramente carne di grossi animali;

; anche , compresa la pelle; Pesce , molluschi e crostacei di dimensioni contenute;

, molluschi e crostacei di dimensioni contenute; Niente latte e derivati;

e derivati; Uova intere ;

; Foglie di tarassaco, cicoria, bieta, spinacio e altre verdure selvatiche, probabilmente con qualche germoglio (ad es. asparagi), radice (ad es. carote), fusto (ad es. finocchio) e fiore (ad es. carciofo) qua e là;

di tarassaco, cicoria, bieta, spinacio e altre verdure selvatiche, probabilmente con qualche (ad es. asparagi), (ad es. carote), (ad es. finocchio) e (ad es. carciofo) qua e là; Nella stagione giusta: noci, nocciole, pinoli, mandorle, fichi, castagne, corbezzolo, more, prugne selvatiche, pere selvatiche, ciliegie selvatiche ecc.

ecc. Niente prodotti esteri o fuori stagione ;

; Niente , o comunque in quantità trascurabili, legumi, cereali e patate ;

, o comunque in quantità trascurabili, ; Niente condimenti, di qualsiasi genere.

La presenza o meno della cottura dipende dal momento del paleolitico che si prende in oggetto. Infatti, l'impiego del fuoco per cucinare è stato messo in atto nell'ultimo milione di anni circa.

Poiché la dieta paleolitica viene promossa come dieta dimagrante, una domanda sorge spontanea: Quanti chili si perdono con la dieta paleolitica?