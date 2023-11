Certo, evitare di introdurre calorie in momento in cui, all'apparenza, non se ne avverte la necessità , sembrerebbe una scelta "logica". E se non lo fosse? In quali casi è meglio, invece, fare colazione ? Cosa mangiare?

La scelta di cosa mangiare a colazione può essere ardua, soprattutto per coloro che, spontaneamente, non sentono un grande appetito appena alzati.

Perché saltare la colazione potrebbe non essere una buona idea?

La forma più diffusa di digiuno intermittente è la 16:8, nella quale per 16 ore di digiuna per 8 si mangia.

Proprio per la tipica mancanza di appetito mattutina, la colazione è il pasto più volentieri sacrificabile in questa strategia, assieme al pranzo successivo. In pratica, si smette di mangiare alle 20:00 - con la cena - e si riprede dalle 16:00 del giorno seguente.

Questo sistema dimagrante funziona esattamente come gli altri; ovvero, per calare di peso, le calorie assunte devono essere inferiori a quelle consumate. Se dalle 16:00 alle 20:00 si introduce l'equivalente del fabbisogno completo, il dimagrimento non avviene. D'altro canto, rimangono tutti gli effetti collaterali. Ma quali sono?

Con maggior probabilità nelle persone che svolgono uno stile di vita attivo ed esercizio fisico nella prima parte della giornata, possono manifestarsi: debolezza, mal di testa, ipoglicemia e ipotensione, senso di svenimento e difficoltà di concentrazione.

E funziona? Assolutamente no. Gli studi dimostrano che saltare la colazione non ha alcuna influenza né sul fabbisogno calorico, né sull'intake energetico e, di conseguenza, nemmeno sul dimagrimento.

Questo accade perché le persone che spontaneamente saltano la colazione instaurano un adattamento alimentare molto efficacie, consapevole o inconsapevole, con conseguente bilancio calorico pari o neutro.

Ma saltare la colazione fa male? Ancora una volta, no.

A meno che non si segua un regime dietetico rigoroso a causa di una condizione cronica, come il diabete tipo 1 (insulinodipendente), il momento del pasto mattutino non è fondamentale di per sé. Certo, per un ragazzo in età scolare, saltare la colazione non può che nuocere alle prestazioni cognitive (attenzione), che sappiamo essere massime nella prima parte della giornata.

Pertanto, cosa fare? Semplice: nel caso in cui l'intenzione sia calare di peso, anche sfruttando il digiuno intermittente, è sempre puona norma rivolgersi a un buon dietista!