Come Mantenersi Magri

Introduzione Negli ultimi decenni, la popolazione occidentale fatica a mantenere un peso fisiologico, tendendo al sovrappeso. Shutterstock Questa attitudine tutt'altro che salutare, per il fisico e per la mente, ha dei fattori predisponenti piuttosto difficili da contrastare. In linea generale si potrebbe affermare che la causa primaria dell'eccesso ponderale sia uno squilibrio tra la troppa energia assunta con gli alimenti e quella insufficiente consumata con l'attività fisica. D'altro canto, tale equazione potrebbe essere modificata da entrambe le parti, portando comunque alla normalizzazione del bilancio calorico. Dunque, cosa fare?

Panorama Contemporaneo Mantenersi magri è difficile: perchè? Diciamo che, rispetto alla fine del secolo scorso, il cambiamento principale ha riguardato l'attività fisica; grazie – o per colpa – dell'automatizzazione, il consumo energetico è diminuito drasticamente. I bambini giocano meno all'aperto, gli adolescenti non si spostano più in bicicletta, gli adulti non fanno più lavori manuali – hobby compresi. Alcuni colpevolizzano invece il cambiamento delle abitudini alimentari; è ovvio che, a seguito della globalizzazione, la popolazione consumi più cibo etnico e fast-food piuttosto che tradizionale, ma non è detto che i due stili alimentari abbiano un gap calorico poi così elevato. Quello che invece risulta piuttosto evidente, è che siano aumentati a dismisura i pasti consumati fuori casa – tra i quali ricordiamo gli all you can eat a basso costo – invece che tra le mura domestiche. Potrà sembrare strano, ma fare colazione, pranzo e cena in famiglia è oggi considerato un fattore protettivo sia dall'abuso alimentare, sia da vari disordini della sfera emotiva e psicologica. Un discorso a parte andrebbe fatto sul consumo di alcolici, che è in preoccupante aumento a tutte le fasce di età – rammentiamo che l'alcol etilico fornisce 7 kcal / g e che non potendo essere usato come substrato energetico, ha come unica destinazione la conversione in grasso e il deposito adiposo – oltre ad essere fortemente insulino stimolante. La prima correzione macroscopica dovrebbe essere quella di "pulire" la dieta, mangiando a casa e limitando gli alcolici come suggerito dalle linee guida, e di normalizzare il livello di attività fisico-motoria, non solo praticando sport, ma rieducandosi al movimento generale.

Attività Fisica Quale e quanta attività fisica per mantenersi magri? L'attività fisica è fisiologica e connaturata all'uomo. La mancanza di lavoro muscolare predispone automaticamente a problemi di salute nel lungo termine, proprio perché l'esercizio motorio è implicito nella struttura del corpo umano. L'assenza di movimento e di lavoro contro resistenza porta nel giro di qualche mese a riduzione del trofismo muscolare e a calo di metabolismo basale, a prescindere dall'alimentazione. Ovviamente, anche l'attività fisica va calibrata con ragionevolezza. Un giovane atleta può effettuare anche più allenamenti al giorno, tra lavoro cardiovascolare e di forza. Un adulto sportivo amatoriale potrebbe faticare a reggere 4-5 allenamenti settimanali e in terza età i più si limitano a 3 sedute – a media intensità e non oltre. Sia chiaro, l'esercizio motorio non deve essere necessariamente svolto in sala pesi; al contrario, la scelta deve volgersi al tipo di attività più gradita. Agli ex sportivi si consiglia di rispolverare la vecchia borsa da allenamento e iscriversi ad una squadra master – amatori – veterani (nuoto, canottaggio, canoa, atletica ecc). I non-sportivi, si prestano maggiormente a corsi come tone up, pump, gag, spinning, danza aerobica, step ecc; alcune attività più recenti possono dare grosse soddisfazioni, come nel caso di functional training, bootcamp, crossfit. Non si escludono i giochi sportivi come il beach-tennis, basket, pallavolo, calcetto – anche se quest'ultimo, statisticamente, provoca più danni all'organismo che benefici. Insomma, alternare attività fisica anaerobica a quella aerobica, o svolgere discipline miste, è necessario per mantenere alto il metabolismo, cuore, vasi e bronchi sani, e un apparato locomotore funzionante e funzionale.

Vitamine e Minerali È utile integrare per mantenersi magri? I multivitaminici e multiminerali sono gli integratori più venduti al mondo. Tuttavia, se da un lato conferiscono maggiori possibilità di assumere vitamine e minerali in quantità sufficienti, dall'altro non danno alcun beneficio preventivo sulla morte per qualsiasi causa. Per alcuni, la frutta e la verdura commerciali sarebbero spesso povere di micronutrienti, sia a causa dei terreni che vengono sfruttati a coltura intensiva, sia soprattutto a causa del fatto che tra la raccolta e il consumo passano persino dei mesi, con perdita di vitamine tra cui la più labile è la C. A questo si aggiungerebbe un'ulteriore conservazione casalinga, l'esposizione a sbalzi termici e al sole, l'ossidazione con il taglio, il trattamento termico e/o la diluizione della cottura. Gli studi però non confermano appieno tali allarmismi, nel senso che esiste una reale perdita nutrizionale, ma che con la sola dieta equilibrata è comunque possibile introdurre tutto il necessario. Ad ogni modo, è importante sapere che un deficit di minerali e vitamine porta ad affaticamento cronico e ad un non ottimale funzionamento generale. In particolare, le vitamine del gruppo B sono essenziali per il metabolismo energetico; d'altro canto ognuno di questi fattori svolge una mansione insostituibile sull'omeostasi metabolica. Per informazioni sugli integratori alimentari che potrebbero sostenere il dimagrimento, consultare il paragrafo sottostante inerente caffè e caffeina.

Occhi, Bocca e Stomaco Chi è solito abusare degli alimenti ha, di solito, una maggior capacità di distensione gastrica – fanno eccezione le persone con attitudine al "grignotage". La riduzione di questa estensibilità comporta, nel lungo termine, una altrettanto ridotta capacità di assunzione di cibo per pasto per anticipato stimolo neuro-chimico della sazietà – produzione di grelina dal fondo dello stomaco che giunge all'ipotalamo nel cervello. A livello chirurgico si può effettuare il bendaggio gastrico oppure l'applicazione temporanea di un palloncino intragastrico. D'altro canto, se queste soluzioni sono spesso necessarie per i soggetti obesi, non è invece consigliabile nelle persone in leggero sovrappeso, né tanto meno per le persone normopeso che voglio rimanere in forma. Lo stesso effetto si può ottenere agendo con altri sistemi, prima fra tutti un po' di pazienza; questo processo avviene fisiologicamente ridimensionando le porzioni a distanza di pochi giorni. Certo è che, se gli occhi continuano ad essere più grandi della bocca, tale processo non avverrà mai. In teoria poi, mangiando lentamente, lo stimolo ormonale della sazietà (ad esempio, ad opera dell'insulina stessa) dovrebbe sopraggiungere in complemento a quello nervoso delle pareti gastriche, con buona efficacia anche in chi è solito mangiare troppo. Senza contare che un soggetto in sovrappeso dovrebbe avere un livello basale di leptina, ormone prodotto dal tessuto adiposo anch'esso responsabile del senso di sazietà, più alto del normale. D'altro canto le abitudini sono dure a morire e spesso le ragioni dell'abuso alimentare sono di natura psicologica; il consiglio di qualsiasi professionista dovrebbe essere di risolvere prima queste, e solo dopo cimentarsi nella dieta. Esistono poi altre teorie, più o meno condivisibili, per ridurre l'estensione dello stomaco. Una è l'aumento del tono del trasverso dell'addome (uno per lato). Questo è un muscolo addominale profondo che cinge le viscere per tutta la lunghezza dalla parte interna delle coste, sino alla spina iliaca e all'inguine. Il suo tono esercita pressione sulle viscere spingendole verso l'interno, stimola la peristalsi intestinale (effetto anti-stipsi) e riduce la dimensione del lume dello stomaco. A tal scopo, sarebbe sufficiente eseguire 2-3 volte a settimana da 1 a 3 set di crunch addominale in "vacuum" sino a cedimento. Vacuum significa che durante l'esecuzione del crunch, in ogni ripetizione al termine della fase concentrica, bisogna espirare tutta l'aria forzando e contraendo per un paio di secondi. L'esercizio va eseguito a stomaco vuoto.