Cosa fare per evitare la diverticolite?

Fortunatamente, non tutti coloro che presentano diverticoli vanno incontro a diverticolite. Così come, purtroppo, molte persone che soffrono spesso di diverticolite non mostrano comportamenti evidentemente inappropriati - il che suggerisce una base ereditaria .

In questo breve articolo cercheremo di spiegare meglio come prevenire l' infiammazione -infezione dei diverticoli gestendo al meglio la dieta .

Non è facile stabilire l'incidenza della diverticolosi, in quanto non è detto che chi possiede uno o più diverticoli si ammali di diverticolite. E' invece molto più semplice definire l'importanza epidemiologica delle acuzie, che interessa circa il 5% sotto i 40 anni, il 10% degli over 40 ed il 50% dai 60 in poi.

Dieta per prevenire la diverticolite

Nel caso in cui vi sia la consapevolezza della presenza di diverticolosi, è possibile adottare una dieta preventiva; questa è in parte simile al regime alimentare consigliato in caso di colon irritabile, anche se in passato veniva differenziata per l'eliminazione dei i residui non digeribili (vedi prossimo paragrafo).

Non è chiaro, invece, il ruolo della fibra alimentare. In passato si affermava che una dieta povera di fibre costituisse un fattore di rischio primario. Tuttavia, le prove attuali sono insufficienti a confermare questa ipotesi, poiché, una dieta a basso contenuto di fibre ed acqua è correlata sì a un aumento della pressione intraluminale del colon - quindi verosimilmente all'aumento di incidenza dei diverticoli - ma non direttamente alla diverticolite.

Rimane comunque l'unico fattore nutrizionale su cui lavorare a scopo preventivo, quantomeno per tentare di ridurre la pressione intraluminale e quindi la formazione dei diverticoli.

La dieta per prevenire la diverticolite è una terapia alimentare che si basa su due meccanismi distinti, ma complementari:

Riduzione della possibilità di formazione dei diverticoli (prevenzione dei diverticoli)

Riduzione della possibilità di infezione/infiammazione dei diverticoli.

La dieta per prevenire la diverticolite non si basa molto sull'intake calorico o sulla ripartizione nutrizionale - a meno che non sussista una condizione di obesità - bensì sulla composizione in fibre, probiotici e prebiotici, e degli agenti irritanti.

Le regole fondamentali per prevenire la diverticolosi interessano soprattutto la funzionalità intestinale:

Apporto di fibre che corrisponde almeno alla quota suggerita per un soggetto sano (circa 30 g/die) Aumentare la percentuale di fibre solubili a discapito di quelle insolubili; ricordiamo che alcune fibre solubili, come ad esempio l'inulina, esercitano anche un azione prebiotica molto importante

Apporto di acqua che corrisponde almeno alla quota suggerita per un soggetto sano (1 ml per kcal assunta), del quale una buona parte durante il pasto

Può tuttavia essere di grande aiuto ridurre/eliminare tutti gli agenti stimolanti ed irritanti, sia perché la diverticolosi può dare una leggera sintomatologia di diarrea e gonfiore, sia perché, in caso di diverticolite leggera, questi tendono a peggiorare la sintomatologia dei diverticoli infetti-infiammati.