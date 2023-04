Alimentazione e Cellulite

Alimenti Sconsigliati Alimenti Sconsigliati in presenza di Cellulite Il sale ed in particolare il sodio in esso contenuto sono alcuni tra i principali alleati della cellulite. Questo minerale è infatti uno dei tanti fattori in grado di aumentare la ritenzione idrica dell'organismo. In una donna che soffre di cellulite, tale disturbo è già accentuato a causa dell'alterata funzionalità del sistema venoso e linfatico. Per questo motivo è importante assumere con la dieta alimenti dalle proprietà diuretiche evitando quelli che, come il sale, favoriscono la ritenzione idrica. Shutterstock Limitare l'apporto di sodio con gli alimenti è tutto sommato facile, basta adottare alcuni semplici accorgimenti: Non salare le pietanze

Utilizzare poco sale durante la cottura (quando si prepara la pastasciutta abituarsi, per esempio, ad aggiungere il sale a cottura ormai terminata; in questo modo si riduce considerevolmente la quantità di sale assorbito dalla pasta)

Limitare il consumo di cibi conservati sotto sale o trasformati (insaccati, formaggi, patatine ecc.)

Limitare il consumo di cibi confezionati

Esaltare la sapidità dei cibi con spezie, limone o aceto tradizionale/balsamico

Se la frutta è gradita può essere consumata in sostituzione degli snack salati come spuntino.

Conclusioni La dieta e l'attività fisica illustrate in questo articolo, insieme ai trattamenti cosmetici e ad un generale miglioramento dello stile di vita, sono molto importanti per sconfiggere la cellulite e prevenirne la formazione. Vista la gravità del problema è tuttavia importante utilizzare queste armi contemporaneamente. Solo in questo modo sarà possibile ottenere un netto miglioramento, non solo estetico, ma anche fisico e psicologico. Sia in tema di dieta che di attività fisica, occorre procedere con gradualità. Un dimagrimento eccessivo od un rapido decadimento muscolare possono infatti evidenziare ancor di più l'odiata cellulite.