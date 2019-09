Per l'uomo, i carboidrati sono macronutrienti energetici ternari (carbonio, idrogeno, ossigeno). Ne esistono molti tipi, classificabili in modi diversi, ad esempio: sulla base della complessità (monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi), della solubilità in acqua, della struttura monomerica, dell'organizzazione polimerica, della tipologia di eventuali legami chimici interposti tra i monomeri (posizione e natura del legame) e relativa disponibilità per l'uomo ecc.

Si conoscono glucidi di origine vegetale, animale e fungina. Quelli digeribili e assorbibili forniscono 3,75 kcal / 1 g, mentre quelli non disponibili – soprattutto di origine vegetale – espletano il ruolo nutrizionale di prebiotici (substrato energetico per la flora batterica fisiologica intestinale).

Il glicide più abbondante nel corpo umano, seppur tecnicamente non essenziale – perché in una certa misura, in determinate condizioni e per un certo periodo di tempo può essere prodotto a livello endogeno – è il glucosio. Il fatto che non si tratti di un nutriente essenziale può essere un concetto fuorviante. In molti pensano che, proprio per questo, non si tratti di un nutriente così importante; al contrario, per garantirsi la sopravvivenza, l'organismo ha dovuto sviluppare un sistema di neo-glucogenesi (produzione di glucosio a partire da altri substrati come amminoacidi, glicerolo e acido lattico) e creare due scorte differenziate (sotto forma di glicogeno, un polimero del glucosio): una nel fegato, per mantenere la glicemia costante – indispensabile al funzionamento del cervello – e una intrinseca ai muscoli scheletrici. Anche i reni contengono piccole scorte di idrati di carbonio.

Le fonti esogene, quindi alimentari, di glicidi sono di origine vegetale. Vengono considerate sorgenti primitive di carboidrati solubili, semplici o disaccaridi, la frutta (agrumi, mele, pere ecc), la verdura (zucchine, asparagi, bietola ecc), il latte e il miele. Forniscono idrati di carbonio non solubili, quindi complessi, le sementi amidacee come i cereali (frumento, riso, mais ecc), le leguminose (fagioli, ceci, lenticchie ecc), gli pseudocereali (quinoa, amaranto, grano saraceno ecc), i tuberi amidacei (patata, batata, manioca ecc) e alcuni frutti amidacei (come la castagna e il frutto dell'albero del pane); per una corretta digeribilità, questi richiedono cottura. Ovviamente, forniscono glucidi tutti gli alimenti derivati o lavorati che contengono tali ingredienti e gli zuccheri di sintesi.

L'importanza del glucosio nasce dal fatto che esistono tessuti glucosio dipendenti, il cui funzionamento e la cui sopravvivenza dipendono dalla disponibilità immediata (o quasi) di questo substrato energetico. È il caso del tessuto nervoso centrale, dei globuli rossi e bianchi, del midollo osseo, della midollare del surrene, della retina, dei testicoli e del cristallino. Altri invece, come il tessuto muscolare (soprattutto ricco di fibre I e intermedie) possono funzionare "più o meno" correttamente anche utilizzando acidi grassi e amminoacidi ramificati.

Questo è un punto cruciale per la comprensione dell'articolo. Vista la sua importanza per i tessuti glucosio-dipendenti, il suo ingresso all'interno di tali cellule avviene in maniera diretta, senza bisogno di alcun ormone, grazie alla presenza di trasportatori di membrana della famiglia GLUT, soprattutto GLUT-1 e GLUT-3. Al contrario, nei tessuti non glucosio dipendenti, in particolare nel muscolo scheletrico, sono diffusi i GLUT-4, che richiedono la presenza di un ormone chiamato insulina. Nei tessuti insulino-dipendenti, questo ormone funziona dunque come la chiave del trasportatore GLUT-4.

Passiamo ora a una breve descrizione dell'insulina e dei suoi effetti sul metabolismo.