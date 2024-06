20 alimenti da mangiare nella dieta chetogenica

3. Uova Le uova sono una fonte proteica estremamente salutare. Poiché ogni uovo grande contiene meno di 1 g per 100 g di parte edibile di carboidrati, e circa 6 g di proteine, le uova possono essere un'ottima soluzione per la cheto. Inoltre, è stato dimostrato che le uova offrono un ottimo stilo di sazietà. È importante mangiare prevalentemente le uova intere anziché gli albumi, poiché la maggior parte dei nutrienti di un uovo si trovano nel tuorlo. Ciò include anche gli antiossidanti luteina e zeaxantina, che proteggono la salute degli occhi. Sebbene i tuorli d'uovo siano ricchi di colesterolo, non ci sono dati che supportino un ruolo nell'aumento del rischio di malattie cardiache.

5. Yogurt greco e ricotta Lo yogurt greco e la ricotta sono alimenti nutrienti e ricchi di proteine. Sebbene contengano alcuni grammi carboidrati, puoi mangiarli con moderazione nella cheto. È stato dimostrato che sia lo yogurt che la ricotta, per il loro contenuto proteico, aiutano a diminuire l'appetito e a promuovere la sensazione di sazietà. Entrambi fanno uno spuntino, ma puoi combinarli con noci tritate, cannella o altre spezie per preparare un veloce trattamento cheto.

6. Crema di latte e panna da cucina La crema di latte è composta dalla porzione grassa del latte fresco che viene separata durante la lavorazione del latte. La panna da cucina è lo stesso ingrediente, ma lavorato per essere a lunga conservazione. Entrambi sono poveri di carboidrati e ricchi di grassi, il che li rende ideali per la cheto. Ma è sempre meglio usarli con moderazione, al posto degli oli, di tanto in tanto.

9. Peperoni Esistono diverse varietà di peperoni, tutte adatte alla dieta cheto. Anche se tecnicamente sono frutti (bacche), in cucina vengono trattati come verdure. I piccoli peperoncini piccanti aggiungono sapore alle ricette e i jalapeños sono ideali per preparare antipasti keto-friendly. Puoi utilizzare peperoni più grandi e delicati, come i poblanos. I peperoni sono anche una ricca fonte di vitamina C e A, e minerali come il potassio.

10. Zucchine, di ogni tipo Zucchina, cucuzza, sechio ecc., sono estremamente versatili e povere di carboidrati. In effetti, le zucchine sono estremamente popolari nel keto. Molti utilizzano lo spiralizzatore per preparare gli spaghetti di zucchine. Puoi grattugiare le zucchine per creare un'alternativa al riso o aggiungerle ai prodotti da forno senza alterarne il sapore. Potete anche affettarlo sottilmente con una mandolina, quindi condirlo con olio d'oliva, sale e pepe per gustarlo come insalata fredda.

11. Vegetali ad alto contenuto di grassi Gli avocado e le olive, anche se tecnicamente sono entrambi frutti, sono unici tra le verdure, in quanto sono piuttosto ricchi di grassi. Contengono anche fibre e hanno un basso contenuto di carboidrati netti. L'oleuropeina, il principale antiossidante presente nelle olive, ha proprietà antinfiammatorie e può proteggere le cellule dai danni.

14. Frutti di bosco La maggior parte della frutta è troppo ricca di carboidrati per essere inserita nella dieta cheto, ma i frutti di bosco sono un'eccezione. In particolare lamponi e fragole, sono poveri di carboidrati e ricchi di fibre. Sebbene i mirtilli contengano meno carboidrati rispetto ad altri frutti, potrebbero non adattarsi a diete cheto rigorose. Questi piccoli frutti sono ricchi di antiossidanti e vitamine.

15. Shirataki Gli Shirataki sono un'aggiunta fantastica alla dieta cheto. Contengono meno di 1 g di carboidrati e solo 15 kcal per porzione, perché sono costituiti principalmente da acqua. Questi sono costituiti da una fibra viscosa chiamata glucomannano, che offre molti potenziali benefici per la salute. La fibra viscosa forma un gel che rallenta il movimento del cibo attraverso il tratto digestivo. Questo può aiutare a ridurre la fame e i picchi di zucchero nel sangue - anche se questa funzione è inutile nella cheto. Gli Shirataki sono disponibili in una varietà di forme, tra cui riso, fettuccine e linguine. Puoi sostituirli agli spaghetti in molte ricette.

16. Cioccolato fondente e cacao in polvere Il cioccolato fondente e il cacao sono deliziose fonti di antiossidanti, come i flavanoli. Puoi mangiare cioccolato con cheto. Tuttavia, è importante scegliere il cioccolato fondente che contenga almeno il 70% di cacao e mangiarlo con moderazione.

18. Burro e burro chiarificato Burro e burro chiarificato sono grassi che si possono includere nella dieta cheto. Il burro contiene solo tracce di carboidrati e il burro chiarificato ne è totalmente privo. Il burro chiarificato è un burro ottenuto riscaldando il burro e rimuovendo i solidi del latte, che salgono in superficie. Ha un gusto concentrato ed è comunemente usato nella cucina indiana.

19. Caffè e tè non zuccherati Caffè e tè sono bevande prive di carboidrati. Contengono caffeina, che può aiutare a migliorare le prestazioni mentali. Inoltre, è stato dimostrato che i bevitori di caffè e tè hanno un rischio significativamente ridotto di diabete. Infatti, coloro che consumano più caffè hanno il rischio più basso, sebbene non sia stata ancora stabilita una relazione di causa ed effetto. Aggiungere panna al caffè o al tè va bene, ma dovrai evitare il latte.