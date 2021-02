Diastasi e Addominali: Come Allenarsi

Quindi, capiremo meglio come allenarsi a livello addominale in presenza di diastasi, e anche come gestire i protocolli a scopo preventivo o eventualmente terapeutico .

In questo articolo cercheremo di fare maggiore chiarezza sulla correlazione tra allenamento degli addominali e diastasi , poiché le informazioni più facilmente reperibili risultano non sempre comprensibili o sufficientemente approfondite.

È quindi deducibile che l' allenamento della parete addominale, a seconda di quando, quanto e come venga eseguito, possa esercitare un effetto positivo o negativo sia in termini preventivi che terapeutici.

La diastasi addominale (diastasis rect o rectus abdominis diastasis o DRA o DRAM ) è una condizione non grave che consiste in una vera e propria separazione mediale tra i due muscoli retti dell'addome.

Per diastasi addominale (diastasis recti), anche nota in inglese come "rectus abdominis diastasis", si intende una separazione (≥ 2,7 cm) dei retti addominali dovuta all'interruzione di continuità della guaina connettivale di collagene che normalmente li unisce.

Questo fenomeno può essere correlato sia all' aumento della pressione interna all'addome, che ovviamente mette a dura prova la funzione contenitiva della parete muscolare , sia alla liberazione di ormoni ad azione rilassante come la famosa relaxina placentare .

Si attribuisce un aumento del rischio di diastasi anche alla debolezza dei muscoli addominali e all'esecuzione eccessiva di esercizi non consigliabili per il potenziamento dei muscoli addominali dopo il primo trimestre di gravidanza.

Inoltre, come vedremo sotto, nella migliore delle ipotesi l'esercizio correttivo può partecipare a ridurre la separazione diastatica, ma non la può curare .

Inoltre, se eseguito anche nei primi tre mesi di gravidanza, il potenziamento addominale a scopo preventivo deve rispettare alcuni principi fondamentali per evitare che sortisca l'effetto contrario . In linea generale però, le evidenze scientifiche suggeriscono di anticipare questi protocolli a prima della gestazione.

Soprattutto dalla dodicesima settimana di gestazione in avanti, si sconsiglia di cimentarsi in protocolli di allenamento per gli addominali.

L'unico trattamento preventivo per la diastasi è quello di potenziamento muscolare in previsione di una gravidanza. Questo servirà anche a diminuire la comparsa e/o la gravità delle tipiche lombalgie in gestazione.

Questo vale sia per i protocolli adottati in gravidanza, oltre il terzo mese, sia nel post partum.

Per le donne con diastasi pronunciata o comunque non allenate, si consiglia di eseguire esercizi meno faticosi e più orientati alla sensibilizzazione del core in gesti complessi, che illustreremo meglio sotto.

Come Fare

Presupposti di base

Partiamo da quattro presupposti molto importanti, dei quali abbiamo già fatto cenno sopra:

Durante la gravidanza non è necessario alcun trattamento; i rischi superano i possibili benefici;

è necessario alcun trattamento; i rischi superano i possibili benefici; Dopo il parto avviene una diminuzione fisiologica della diastasi entro le prime 8 settimane; tuttavia, il tessuto connettivo rimane stirato a lungo;

della diastasi entro le prime 8 settimane; tuttavia, il tessuto connettivo rimane a lungo; La debolezza muscolare dell'addome è potenzialmente causa anche di altri problemi, nella gravida ma anche nella donna non incinta e negli uomini, come: lombalgia, allineamento pelvico scorretto e alterazioni posturali;

Nel neonato e nel bambino in genere, la diastasi può portare ad ulteriori complicanze.

Evidenze scientifiche a favore dell’allenamento addominale contro la diastasi

Una revisione sistematica intitolata "Effects of exercise on diastasis of the rectus abdominis muscle in the antenatal and postnatal periods: a systematic review" ha valutato la possibilità che l'esercizio fisico possa o meno ridurre l'entità della diastasi nelle donne in gravidanza e/o dopo il parto.

Gli autori hanno esaminato 8 studi per un totale di 336 donne e hanno concluso che, a causa del basso numero e della qualità degli articoli inclusi, non ci sono prove sufficienti per poter sostenere che l'esercizio possa aiutare a prevenire o ridurre la DRAM.

Non è detto che l'esercizio non specifico possa contribuire alla prevenzione e alla riduzione della DRAM durante la gestazione e dopo il parto.

Tuttavia, in uno studio condotto dalla "Columbia University Program in Physical Therapy" si afferma che il 90% delle donne incinte sedentarie ha mostrato DRA, contro il 12,5% delle donne che si allenavano.

La media del DRA rilevata a 4,5 cm sopra l'ombelico era di 9,6 mm (± 6,6) per il gruppo di quelle attive contro 38,9 mm (± 17,8) per il gruppo delle sedentarie.

Il DRA medio localizzato in corrispondenza dell'ombelico era di 11,4 mm (± 3,82) per il gruppo di quelle attive contro 59,5 mm (± 23,6) per il gruppo delle sedentarie.

Il DRA medio localizzato a 4,5 cm sotto l'ombelico era di 8,2 mm (± 7,4) per il gruppo di quelle attive contro 60,4 (± 29,0) per il gruppo delle sedentarie.

Come allenare la forza addominale contro la diastasi

Gli esercizi raccomandati per l'allenamento di rinforzo addominale contro la diastasi sono generalmente i seguenti:

Core contraction (contrazione del nucleo): in posizione seduta, appoggiare entrambe le mani sui muscoli addominali. Eseguire brevi respiri controllati. Contrarre poi lentamente i muscoli addominali, tirando la pancia in dentro (verso la colonna vertebrale). Mantenere la contrazione per 30'', sempre controllando la respirazione. Completa 10 ripetizioni (rep); Seated squeeze (spremitura da seduto): di nuovo in posizione seduta, mettere una mano sopra l'ombelico e l'altra sotto. Controllando i respiri, considerando come punto di partenza più o meno a metà del movimento, tirare indietro gli addominali verso la colonna vertebrale, tenere la posizione per 2 secondi e tornare al punto di metà. Completa 10 rep; Head lift (sollevamento della testa, che non è un crunch completo! ): in posizione sdraiata con le ginocchia piegate a 90°, sollevare lentamente la testa col mento verso il petto (concentrandosi sull'isolamento degli addominali per evitare che vengano impegnati i flessori dell'anca), tenere la posizione per due secondi, abbassare la testa nella posizione di partenza per 2 secondi. Completa 10 rep; Upright push-up (push-up verticale): si tratta di un classico push-up da eseguire in piedi contro il muro. Con le gambe e le braccia alla stessa distanza da un muro, posizionare le mani contro la parete, contrarre i muscoli addominali, quindi inclinare il corpo verso il muro stesso e, con i gomiti flessi in basso vicino alla gabbia toracica, contrarre ulteriormente i muscoli addominali controllando la respirazione. Rilasciare poi i muscoli tornati alla posizione di partenza. Completare 20 rep; Per le persone più allenate è possibile aumentare l'inclinazione eseguendolo contro un tavolo – opportunamente appoggiato contro il muro – o, addirittura, sostituendolo con un plank frontale; Squat against the wall (accosciata contro il muro, anche noto come squat seduto): da in piedi con la schiena verso il muro, i piedi girati in avanti e a una distanza di 50 cm circa, assumere lentamente la posizione seduta fermandosi ad un'angolazione delle ginocchia di 90°, contraendo gli addominali mentre scendi e mentre sali. Facoltativamente, questo esercizio può essere eseguito anche utilizzando una fitball posizionata contro il muro. Completa 20 rep; Squat with squeeze (squat con spremitura): è una variante del precedente e consiste nel posizionare una piccola palla tra le ginocchia schiacciandola mentre si assume la posizione seduta. Completa 20 rep.

Oltre a quanto detto sopra, uno studio del "Touro College" ha concluso che la posizione "quadrupede" può offrire risultati addirittura più efficaci. Si definisce tale una postura nella quale il peso corporeo è sostenuto da entrambe le braccia e da entrambe le gambe. In questa posizione, il soggetto inizia con la schiena piatta e in linea, per poi contrarre i muscoli addominali verso la colonna vertebrale e mantenendo la posizione per 5'', per poi tornare alla posizione di partenza. Completare due serie da 10 rep.

Esistono inoltre altre opzioni di trattamento motorio della diastasi addominale. È il caso della ginnastica posturale, dell'istruzione e formazione sulla fisiologia del sollevamento adeguato, della terapia manuale per la mobilizzazione dei tessuti molli, rilascio miofacisale e taping.

Altre metodiche consigliabili per rafforzare i muscoli addominali sono il Pilates, certe forme di yoga e l'allenamento funzionale non intenso.

