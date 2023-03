Dessert proteico

Semplice e veloce da preparare questo dessert può rientrare nella dieta dello sportivo ed allietare anche i palati più golosi.

La preparazione è davvero semplice, si pesano i vari ingredienti e si mescolano tutti assieme in un tegamino tranne il miele che andrà aggiunto a fine cottura.

Continuando a mescolare riscaldare il tutto fino a portarlo a leggera ebollizione (proprio come si fa per preparare una cioccolata calda). Dopodiché si lascia raffreddare in frigo per un paio d'ore. Se riscaldato oltre i 45°C il miele insieme agli enzimi, le vitamine e le altre sostanze che contiene vengono irrimediabilmente danneggiati, per questo motivo è consigliabile aggiungerlo quando il dessert si sarà raffreddato.

Otterrete un composto simile ad un budino, dolce e dal sapore gradevole, una specie di super cioccolato proteico! Le calorie totali del dessert sono 568, per cui per alcuni soggetti, è preferibile dividerlo in due diverse porzioni.

Ricordiamo infine le direttive del ministero della sanità per quanto riguarda l'assunzione di integratori proteici:

E' necessario consultare il parere del medico in caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane).

Non assumere il prodotto in caso di patologie epatiche o renali, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni se non dopo aver consultato il medico.