In maniera estremamente semplicistica, potremmo dire che per defaticare è sufficiente eseguire pochi minuti di attività aerobica , meglio se specifica sui distretti interessati, oppure generica, al termine dell'allenamento.

La prima domanda che sorge quando ci si approccia allo sport, o comunque all' attività motoria in genere, è: "Perché per defaticare bisogna continuare a muoversi?" È meno affaticante rimanere fermi!". Il che teoricamente non sembra fare una piega, tant'è che si tratta della prima fase del workout a venire "rosicchiata" quando il tempo stringe. Inutile dire che si tratta di un'abitudine scorretta, soprattutto quando protratta nel lungo termine.

A Cosa Serve

A cosa serve il defaticamento? La funzione del defaticamento è quella di "ottimizzare" il ripristino della condizione di riposo; è una sorta di stratagemma per velocizzare il recupero tra una seduta e l'altra. Attenzione però, non bisogna nemmeno commettere l'errore di attribuire al defaticamento proprietà miracolose; se si "ha lavorato bene", è normale che l'organismo necessiti di tempo e nutrienti per compensare e super-compensare. Nota: lavorando in buffer invece, questo problema è certamente di minore entità.

Approfondimento Allenarsi in buffer significa lavorare senza raggiungere l'esaurimento muscolare, o un affaticamento metabolico tale da rendere impossibile proseguire senza diminuire il carico. Allenandosi in buffer è possibile diminuire l'intensità aumentando al contempo il numero di allenamenti, che risulteranno più ravvicinati, stimolando più frequentemente l'organismo nell'unità di tempo. Il buffer è molto utilizzato per l'allenamento della forza, della velocità, della tecnica, della capacità aerobica e della soglia anaerobica; alcuni lo reputano meno indicato per lo stimolo dell'ipertrofia muscolare, del massimo consumo di ossigeno e della potenza lattacida – ma si tratta in verità di semplici ipotesi.

Il defaticamento non è costituito dagli esercizi di flessibilità muscolare (stretching) e di mobilità articolare – finalizzato al miglioramento di specifiche caratteristiche atletiche – e non dev'essere confuso con il recupero attivo – parecchio simile ma collocato all'interno dell'allenamento; è anche diverso dal concetto di attività di "rigenerazione". Vediamo perché. Defaticamento VS stretching e mobilità articolare Come anticipato, alcuni fanno rientrare nel defaticamento anche lo stretching, ovvero l'allenamento per la flessibilità muscolare. Tuttavia, stretching ed esercizi per la mobilità articolare necessitano di protocolli specifici, prolungati, ripetuti e soprattutto richiedono che la muscolatura non sia contratta – il "pumping" e il semplice aumento del tono post-workout, invece, sono sempre ben presenti al termine di ogni seduta. Questo non significa che la flessibilità e la mobilità articolare vadano stimolati "a freddo"; è sempre necessario svolgere un opportuno, ma delicato, riscaldamento muscolare, tendineo e articolare. Volendo collocare queste sedute dopo gli altri allenamenti – non sempre consigliabile – è necessario farlo in seguito al defaticamento, meglio se dopo la doccia (circa 30 minuti dopo).

Defaticamento VS Recupero attivo Concettualmente, defaticamento e recupero attivo hanno molti punti in comune. Entrambi servono ad ottimizzare lo smaltimento dell'acido lattico e a prevenire il sovraccarico cardiocircolatorio. Per dire il vero, sotto quest'ultima prospettiva, forse il recupero attivo è ancora più specifico; va comunque indicato che il recupero attivo è utile per poter proseguire in maniera ottimale l'allenamento (intra-workout), mentre il defaticamento ha un impatto inter-workout (tra le sessioni).

Lo Sapevi che… Il recupero attivo è essenziale per non sovraccaricare il sistema cardiocircolatorio dopo sollecitazione di tipo massimale o sub massimale. L'aumentata frequenza di ventilazione e cardiaca, del volume di sangue pompato, lo stato di dilatazione dei vasi ecc sono strettamente correlati allo sforzo; bloccandosi di colpo, il circuito "idraulico" si troverebbe improvvisamente sovralimentato. Nelle persone sane, questo non dovrebbe essere sufficiente a creare eventi acuti o scompensi; certo è, che nel lunghissimo termine nessuno è in grado di stabilire quanto possa incidere sull'esacerbazione di compromissioni cardiache o vascolari.