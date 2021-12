Dare gli ossi al cane: tutto quello che c'è da sapere

1. Quali diete prevedono l’utilizzo degli ossi come alimento?

Esistono vari tipi di diete che si possono scegliere nell'alimentazione del cane e che si possono adattare agli usi e alle esigenze del proprietario.

Le diete commerciali,

la dieta casalinga,

la dieta Barf,

Le diete commerciali sono ormai le più utilizzate e prevedono una composizione perfettamente bilanciata in termini di nutrienti e materie prime. Scarti di lavorazione delle carni vengono utilizzate anche in questo tipo di dieta per l'apporto di calcio e fosforo di cui gli ossi sono ricchi.

Il secondo tipo di dieta che può essere scelta è quella denominata casalinga, in cui il proprietario ha piacere di cucinare per il proprio cane ogni giorno come per il resto della famiglia. In questo caso purtroppo possono iniziare errori importanti nella scelta degli alimenti e nel bilanciamento della razione. Chi sceglie di alimentare il proprio cane in questo modo dovrebbe richiedere una formulazione specifica da un nutrizionista, che saprà indicare le materie prime adatte ed il tipo di cottura. Purtroppo molto spesso questo tipo di dieta viene confusa con la "dieta degli avanzi" per cui l'animale mangia quello che rimane della tavola del proprietario. Se una volta era usanza diffusa, ora possiamo affermare che sia una scelta da non fare per la salute del proprio cane, che pur essendosi adattato ad una dieta maggiormente onnivora, rimane un carnivoro con un apparato digerente differente da quello dell'uomo. Anche in questo tipo di dieta quindi il cane non dovrebbe ricevere come alimento l'osso.

Il terzo tipo di dieta è denominata BARF, acronimo di Biologically Appropriate Raw Food. Questa dieta nasce dall'idea di un' alimentazione cruda che segua il concetto predatore-preda e ha avuto una diffusione cospicua negli ultimi anni. La base di questa alimentazione è data dall'utilizzo di carne cruda, ossa con polpa, organi e verdure. Costituisce quindi una delle poche diete in cui le ossa sono incluse pienamente nell'apporto di calcio e fosforo e nella loro funzione masticativa. Esistono però alcune regole per l'utilizzo delle ossa anche in questa dieta: gli ossi devono avere polpa intorno, non devono mai essere ossi cotti (perché questi possono rompersi molto più facilmente e scheggiarsi) e devono essere di dimensione e quantità congrue con l'età e la dimensione dell'animale.