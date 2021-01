Cyclette pieghevole: i migliori modelli 2021 secondo le recensioni Amazon Tra gli attrezzi più consigliati per chi vuole fare un buon esercizio fisico in casa, c'è sicuramente la cyclette pieghevole. Adatta anche ai principianti o a chi desidera puntare su un allenamento soft, la cycltette offre numerosi benefici: si tratta infatti di un attrezzo ideale per bruciare calorie e dunque perdere peso ma anche per tonificare i muscoli di gambe e glutei oltre che per tenere in allenamento l'apparato cardio-vascolare a beneficio della salute. Il tutto a fronte di un esercizio semplicissimo che si può fare a casa, anche davanti alla tv. Su quale modello puntare? Le cyclette pieghevoli sono senza dubbio tra le più comode perché, in virtù del loro design, consentono di essere riposte anche in poco spazio quando non vengono utilizzate. In commercio esistono svariati modelli di cyclette pieghevole: quasi tutte sono dotate di display LCD che consente di tenere sotto controllo l'allenamento ed alcune dispongono anche del cardiofrequenzimetro per monitorare il battito cardiaco. La presenza dello schienale per favorire il massimo confort ma anche di bande elastiche per allenare la parte superiore del corpo, sono altre caratteristiche che possono fare la differenza a seconda delle esigenze di ciascuno. Infine, un aspetto a cui prestare attenzione in fase di acquisto e che varia da un modello all'altro, è anche il peso massimo che la cyclette può sostenere. Per orientarsi al meglio nella scelta, di seguito la classifica delle 10 cyclette pieghevoli più vendute su Amazon.

GEARSTONE Bicicletta pieghevole Tra le cyclette pieghevoli con il miglior rapporto qualità-prezzo, c'è quella di Gearstone. Il modello consente di personalizzare il proprio allenamento grazie al sistema di controllo della tensione magnetica, che offre 8 livelli di resistenza. Sullo schermo LCD si possono visualizzare il tempo, le calorie, la velocità e la distanza. La cyclette dispone inoltre di 7 livelli di altezza del sedile e offre uno schienale ampio e comodo, perfetto per allenarsi anche a lungo. Realizzata con un robusto telaio in acciaio, può sostenere un peso massimo fino a 110 kg, garantendo un'elevata stabilità. GEARSTONE Bicicletta pieghevole da appartamento con schienale, cyclette con 8 livelli di resistenza, monitor LCD con sensore di frequenza cardiaca € 139,00 Vedi l'offerta