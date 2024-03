Herpes: esiste una cura efficace?

Introduzione Herpes simplex, comunemente abbreviato in herpes, identifica tutte le condizioni patologiche che riconoscono un virus herpes simplex (HSV) quale agente causale. Le infezioni più comuni sono due: Herpes labiale Herpes genitale. Dopo la regressione della prima infezione, i virus dell'herpes simplex hanno la peculiare caratteristica di andare a rifugiarsi, attraverso i nervi della cute, nei gangli neuronali più vicini al sito di infezione. In questa sede, il virus entra in latenza, cioè non solo sopravvive al sistema immunitario, ma non viene neppure eliminato attraverso l'impiego dei farmaci. Anche a distanza di molto tempo, l'herpes simplex può ripresentarsi: il virus approfitta degli stati di "debolezza" dell'organismo (cali delle difese immunitarie, periodi di stress, affaticamenti generali ecc.), quindi si riattiva e provoca le classiche lesioni (comparsa di vesciche che provocano fastidio, dolore o prurito).

Herpes: si può curare? Non esiste, purtroppo, una cura definitiva per l'herpes. Per quanto siano disponibili numerosi trattamenti - farmacologici e non - in grado di aiutare a contrastare l'infezione, il virus non viene mai completamente debellato dal corpo. Una volta trattata l'infezione e le sue manifestazioni cliniche, infatti, l'herpes simplex rimane silente nell'organismo poiché tenuto sotto controllo dal sistema immunitario. Pertanto, in linea generale, si può affermare che la migliore cura per la prevenzione dell'infezione primaria e, nel caso l'herpes sia latente, delle recidive.

Farmaci per l'herpes Nessun farmaco attualmente disponibile è in grado di eradicare l'infezione in modo definitivo, che dopo il contagio rimarrà all'interno del corpo per tutta la vita. Nessun medicinale, infatti, è in grado di eliminare il virus dalle cellule nervose in cui rimane latente. Tuttavia, gli antivirali possono alleviare i sintomi, abbreviare i tempi di risoluzione e ridurre le conseguenze gravi della malattia; quelli raccomandati per il trattamento dell'infezione erpetica sono a base di aciclovir, valaciclovir e famciclovir. Questi principi attivi ostacolano la moltiplicazione del virus, quindi riducono la durata e rendono meno gravi gli episodi della malattia. Tuttavia, i farmaci antivirali non modificano l'intensità e la frequenza delle recidive, dopo la conclusione del ciclo terapeutico. Terapia farmacologica Nonostante una cura definitiva non esista, vi sono molti medicinali utili per accelerare la "guarigione" ed evitare complicanze. Vediamo i più importanti: Creme a base di zinco e/o eparina : diminuiscono la durata dell'eruzione, specie se applicate insieme alle prime avvisaglie di formicolii o senso di calore sulle labbra. Tuttavia, passato questo intervallo di tempo (6-12 ore), tali prodotti perdono gran parte della loro efficacia nel curare la malattia.

: diminuiscono la durata dell'eruzione, specie se applicate insieme alle prime avvisaglie di formicolii o senso di calore sulle labbra. Tuttavia, passato questo intervallo di tempo (6-12 ore), tali prodotti perdono gran parte della loro efficacia nel curare la malattia. Farmaci antivirali: i farmaci dall'azione antivirale come aciclovir, famciclovir e valaciclovir possono essere impiegati per accelerare la risoluzione dell'infezione, anche se, come più volte ribadito, non sono in grado di debellare il virus dall'organismo. Ad ogni modo, questi principi attivi agiscono sulle polimerasi virali impedendo la replicazione degli herpes virus e sono pertanto efficaci anche se assunti dopo la comparsa dei primi sintomi premonitori. I farmaci antivirali possono essere assunti per via topica o per via orale, in funzione del tipo e della gravità dell'infezione che affligge ciascun paziente. Il tipo di farmaco e la via di somministrazione, pertanto, saranno stabilite dal medico su base individuale. Interferone : grazie alla sua potente azione anti-virale, anche l'interferone può essere utilizzato contro le infezioni erpetiche;

: grazie alla sua potente azione anti-virale, anche l'interferone può essere utilizzato contro le infezioni erpetiche; Immunostimolanti: qualora vi sia un reale deficit delle difese immunitarie nonostante l'adozione di uno stile di vita sano.