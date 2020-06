Cuore: Com'è Fatto e Come Funziona?

Insieme al cervello , è l'organo più importante dell'organismo: il cuore funziona, infatti, con una pompa che provvede ininterrottamente a far circolare il sangue carico di ossigeno in tutti i distretti e tessuti. Per mantenere il cuore in salute e diminuire il rischio delle sempre più comuni malattie cardiocircolatorie occorre, innanzitutto, sapere com'è fatto e come funziona.

Anche le coronarie , due importantissime arterie che irrorano il cuore, si diramano dal primo tratto dell'aorta e decorrono sulla superficie esterna del cuore. Le arterie coronarie costituiscono un sistema in grado di assicurare un apporto costante di ossigeno e sostanze nutritive al muscolo cardiaco. Per svolgere tutte le sue funzioni, il miocardio consuma, infatti, molto energia.

L' aorta è l'arteria più grande del corpo umano. Origina dal ventricolo sinistro, prima diretta in alto e in avanti, quindi posteriormente a formare il cosiddetto arco aortico , da cui si diramano le arterie che portano il sangue al cervello e agli arti superiori: le carotidi (testa, collo e viso) e le succlavie (torace, spalle, braccia, cervello). Oltre l'arco, l'aorta scende posteriormente nel torace, a fianco della colonna vertebrale , all'altezza della quarta vertebra lombare , si divide in due grossi vasi, le arterie iliache . Queste si prolungano nelle arterie femorali , da cui dipende l'arrivo del sangue le gambe.

In medicina, si chiamano arterie tutti i vasi sanguigni che partono dal cuore e, viceversa, si chiamano vene tutti i vasi che affluiscono al cuore , indipendentemente dal contenuto di sangue ossigenato o no. Per questo motivo, nella piccola circolazione, le arterie polmonari trasportano sangue carico di anidride carbonica ( sangue venoso ), mentre le vene polmonari portano sangue ossigenato (sangue arterioso).

Di regola, tra i due toni non sente altro; altre volte si individuano, invece, piccoli rumori (come il soffio cardiaco ) indicativi di un problema.

La funzione del valvole semilunari è simile a quella delle valvole AV: permettono al sangue di fluire nel senso corretto, prevenendone il movimento inverso (dalle arterie ai ventricoli). La valvola possiedono una caratteristica struttura a nido di rondine (i lembi si inseriscono in un anello di tessuto). La valvola aortica e la valvola polmonare hanno tre cuspidi e la loro posizione sfalsata assicura la chiusura del vaso impedendo il reflusso del sangue nel ventricolo. Queste valvole non sono provviste di corde tendinee.

Le valvole sono costituite da membrane sottili, ma molto resistenti, che si aprono e chiudono ad ogni battito cardiaco in maniera coordinata, consentendo normalmente che il flusso di sangue si muova in una sola direzione attraverso il cuore, prevenendone il reflusso.

Gli atri ricevono il sangue che dai vari distretti del corpo, in un modo continuo, arriva al cuore, mentre i ventricoli pompano il sangue al di fuori di esso, per inviarlo alle altre zone del corpo. Atrio e ventricolo destro sono separati verticalmente dall'atrio e dal ventricolo sinistro da una lamina di tessuto ( setto cardiaco ), che dunque divide il cuore a metà.

In un individuo adulto, il suo peso si aggira intorno ai 250-300 grammi. Le sue dimensioni sono simili a quelle del pugno di un uomo: il cuore misura 12-13 centimetri in lunghezza, 8-9 centimetri in larghezza e circa 6 centimetri di spessore.

Il cuore è un organo di natura muscolare, impari e cavo. La sua forma è grossolanamente conica ed il suo asse è diretto in avanti e verso il basso, in questo modo il ventricolo destro viene a trovarsi un po' più in avanti rispetto a quello sinistro.

Fisiologia

Come Funziona il Cuore

Il cuore è l'organo centrale dell'apparato cardiocircolatorio:

Immette nei polmoni il sangue povero di ossigeno (di ritorno dagli organi e dai tessuti periferici), affinché questo possa ossigenarsi a livello degli alveoli;

(di ritorno dagli organi e dai tessuti periferici), affinché questo possa ossigenarsi a livello degli alveoli; Distribuisce il sangue ossigenato (di ritorno dai polmoni) negli organi e nei tessuti periferici, in modo da garantire a questi il nutrimento.

Il Cuore è la Pompa dell’organismo

Il muscolo cardiaco funziona proprio una pompa aspirante e premente, che riceve il sangue dalla periferia e lo spinge nelle arterie rimettendolo in circolo. Grazie alla sua attività, il sangue raggiunge vari distretti del corpo, assicurando a tutte le cellule l'ossigeno ed il nutrimento necessario a mantenerle in vita.

La parte destra del cuore (atrio e ventricolo destro) riceve il sangue proveniente da tutti tessuti e lo invia ai polmoni, mentre la parte sinistra (atrio e ventricolo sinistro), dopo averlo ricevuto dai polmoni, lo spinge tutto il corpo. Il sangue scorre, infatti, all'interno dell'organismo due circuiti, detti piccola circolazione e grande circolazione.

Piccola Circolazione

La piccola circolazione trasporta sangue venoso provenienti da tutto il corpo, pieno di anidride carbonica e di prodotti di rifiuto, dal cuore ai polmoni. Qui il sangue viene ossigenato, per poi essere nuovamente riportato al muscolo cardiaco con la seguente modalità:

Il flusso sanguigno che arriva dalla parte superiore del corpo (arti superiori, collo e testa) viene raccolto dalla vena cava superiore, mentre quella proveniente da torace, addome, pelvi e arti inferiori viene convogliato nella vena cava inferiore. Le vene cave indirizzano il sangue nell'atrio destro, da cui viene spinto nel ventricolo destro e, tramite le arterie polmonari, entra nei polmoni per ossigenarsi. Infine, le vene polmonari riportano il sangue ricco di ossigeno al cuore, nell'atrio sinistro.

Grande Circolazione

La grande circolazione parte dal cuore e trasporta alla periferia il sangue ossigenato, per poi riportare al cuore il sangue venoso carico di anidride carbonica.

Più precisamente:

L'atrio sinistro pompa il sangue ossigenato, ricevuto dalle vene polmonari, nel ventricolo sinistro; Il ventricolo sinistro attua dei movimenti ritmici di pompaggio, con cui spinge con gran forza il sangue nell'aorta, la grande arteria da cui originano tutte le arterie della grande circolazione; Dall'aorta, il sangue ossigenato viene immesso nella circolazione generale di tutto l'organismo fino ai capillari arteriosi; Dai capillari arteriosi il sangue passa in quelli venosi e inizia il suo viaggio di ritorno fino alle due vene cave che lo immettono nell'atrio destro del cuore.

Sistole e Diastole

Il muscolo cardiaco assicura il flusso del sangue nei due circuiti, grande e piccola circolazione, grazie a fasi rigide e spontanee di contrazione e di distensione.

Durante la fase di contrazione, o sistole , in muscolo cardiaco si contrae e attraverso i ventricoli destro e sinistro, pompa il sangue rispettivamente verso i polmoni e verso tutto il resto dell'organismo.

, in muscolo cardiaco si contrae e attraverso i ventricoli destro e sinistro, pompa il sangue rispettivamente verso i polmoni e verso tutto il resto dell'organismo. Durante la fase di distensione, o diastole, il muscolo si distende e i ventricoli si riempiono di nuovo del sangue proveniente dagli atri.

In pratica, questo meccanismo coordina migliaia di cellule muscolari situate negli altri ventricolo riescono così a contrarsi in modo sincrono. L'attività di pompaggio è avviata e controllata da un sistema di conduzione elettrica dello stimolo.

Stimolo Elettrico del Battito

In condizioni normali, lo stimolo per la contrazione cardiaca origina in un punto dell'atrio destro, denominato nodo seno-atriale (1). Da quest'insieme di cellule specializzate in questo compito, gli stimoli elettrici si diffondono a tutte le regioni cardiache mediante un capillare sistema di conduzione.

La propagazione dell'impulso procede attraverso tappe distinte: il nodo seno-atriale origina lo stimolo che eccita i muscoli atriali provocandone la contrazione (2).

Tramite cellule conduttrici, l'impulso elettrico transita poi verso il basso fino a raggiungere il nodo atrio-ventricolare (3), una sorta di "cancello" posto fra atri e ventricoli.

Da qui, si propaga fino a raggiungere il fascio di His (4), dal quale parte l'impulso di contrazione dei ventricoli (5). Una volta giunto ai ventricoli e attivata la contrazione del muscolo cardiaco lo stimolo elettrico si estingue.

Ad ogni contrazione del cuore corrisponde un battito cardiaco (polso). Per indicare il ritmo di contrazione del cuore si usa l'espressione ritmo sinusale.

Il cuore è, pertanto, in grado di generare autonomamente gli stimoli per la sua contrazione. Tuttavia, esso necessita di particolari controlli esterni (sistema nervoso simpatico e parasimpatico) per variare gli stimoli contrattili, in base alle richieste metaboliche. In caso di attività sportiva o agitazione, per esempio, ai muscoli e agli organi occorre più energia. Tramite il sistema nervoso autonomo, controllato dal cervello, il lavoro del cuore si adatta così alle esigenze dell'organismo.

Per quanto riguarda il sistema nervoso, il sistema parasimpatico e simpatico possono essere considerati, nel loro insieme, come freno e acceleratore di un'automobile. Il sistema nervoso parasimpatico presiede a stazioni di quiete, digestione, accumulo di energie; l'azione del sistema nervoso simpatico si manifesta, invece, in situazioni di emergenza (paura, attacco, fuga), eccitazione o attività fisica.