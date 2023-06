Crunch inverso alle parallele: come si esegue, benefici ed errori da non commettere

I crunches sono esercizi callistenici, usati in preparazione atletica, nell'allenamento funzionale e nel bodybuilding, finalizzati al potenziamento della muscolatura addominale.

Il crunch inverso (o reverse crunches o v-up) alle parallele o alla spalliera si basa sul movimento di flessione del bacino sul busto – diversamente da quello "normale" che richiede una flessione del busto sul bacino.

Rispetto a quello a terra, eseguito alle parallele o alla spalliera è sicuramente più faticoso.

Ad oggi, viene considerato una "versione consigliata" dell'ormai poco gettonato "leg-raises alla spalliera o alle parallele" – che, più degli addominali, coinvolge significativamente l'ileo-psoas e un capo del quadricipite femorale (talvolta non senza implicazioni negative, come alcuni indolenzimenti lombalgici).

Diversamente da quanto molti pensano, i crunches inversi alla spalliera non reclutano solamente i retti dell'addome – six pack, per chi li esegue con pure finalità estetiche – ma anche gli obliqui esterni ed interni, e i trasversi (pur non essendo "specifico" per questi ultimi tre gruppi).

La scelta del crunch inverso rispetto a quello tradizionale si basa sulla credenza che possa stimolare maggiormente gli addominali bassi. In realtà questo è vero solo in parte, o meglio si evince una maggior attivazione (all'elettromiografia) ma, nel pratico, la differenza in termini di risultati è quasi nulla.

Chi lo pratica per ridurre la pancia, inoltre, non può contare su alcun effetto reale.

Anche il reverse crunch è oggetto di errori comuni nell'esecuzione e, nel prossimo paragrafo, entreremo più nel dettaglio di una corretta esecuzione.