Costo del Benessere: Quanto Spendono gli Italiani per Fare Sport?

Introduzione Il seguente sarà un articolo piuttosto breve ma incisivo; parleremo, in termini anche provocatori, del peso che danno gli italiani alle attività sportive o motorie. Shutterstock Va da sé che, parlando di "benessere", dovremmo analizzare non soltanto le varie modalità di esercizio fisico, ma tutto ciò che partecipa al cosiddetto wellness: dieta e nutrizione, screening, mind health e fullness, educazione emozionale ecc. Tuttavia, come abbiamo già ampiamente discusso in molti articoli, quello della pratica motoria è un elemento che impatta su diversi fronti. Ecco perché, con tutta probabilità, si tratta di uno dei fattori più importanti al benessere del singolo e della collettività. Ciò nonostante, le risorse dedicate a questo ambito non sembrano proporzionali; ma perché? Cosa intendiamo per “sport”? Con i termini di sport, attività fisica ed esercizio motorio raggruppiamo tutte quelle pratiche (agonistiche o amatoriali, professionistiche o dilettantistiche) che richiedono un'attivazione volontaria e rilevante – seppur differente, in base alle casistiche – dell'apparato locomotore finalizzata a sé stessa.

Il “Prezzo” della Salute Effetti dello sport sulla salute e sulla vita Statisticamente, chi pratica sport vive meglio e più a lungo di chi è sedentario . L'attività motoria: Aiuta a controllare il peso;

Migliora la fitness generale (muscolo-tendinea, articolare, cardiocircolatoria, broncopolmonare, metabolica ecc.);

Previene e cura le malattie del benessere (ipercolesterolemia, diabete, ipertensione ecc.);

Riduce i disagi osteo-articolari (dall'osteoporosi all'artrosi);

Abbassa l'incidenza di eventi cardio-vascolari;

Migliora il tono dell'umore, previene e partecipa a curare alcuni sintomi psicologici come ansia e depressione;

Ottimizza il sonno;

Favorisce la socializzazione;

Allontana le sindromi d'abuso (tossicodipendenza, gioco d'azzardo ecc.);

Migliora la qualità della vita;

Riduce le possibilità di morte precoce per tutte le cause;

ecc. Non parliamo di correlazioni solo indirette, ma anche di un legame diretto . Dal lato opposto, è inoltre dimostrato che i sedentari hanno maggiori possibilità di ammalarsi e di morire precocemente. Ovvero, rispetto a un'aspettativa di vita media, chi non si muove a sufficienza vive di meno e peggio . Con queste affermazioni, supportate da numerosi studi – ne citiamo uno per correttezza: Health benefits of physical activity: the evidence – ci auguriamo di stimolare con efficacia anche l'interesse dei lettori più pigri. La salute non ha prezzo… a meno che si parli di sport! E pensare che, per la salute, quasi tutti sono disposti ad investire tempo e denaro. Medicine, visite specialistiche, terapie ecc. sono tutti servizi abbondantemente richiesti, ma per lo più di interesse curativo. D'altro canto, sembra importare poco il fatto che il costo di una singola risonanza magnetica potrebbe coprire un protocollo preventivo, come l'abbonamento a un centro fitness o ad una piscina, di più mensilità. Non parliamo poi del peso dei servizi sanitari pubblici. Giungiamo al nocciolo della questione, quanto spendono gli italiani per fare sport?

Spesa per lo Sport Qual è il costo del benessere in Italia? Anticipiamo che la pandemia da COVID-19 ha stravolto completamente gli andamenti statistici e con essi il flusso economico di tutti i settori. Negli ultimi 15 anni circa, fino a alla primavera del 2019, gli italiani hanno tendenzialmente aumentato il proprio interesse nei confronti dell'allenamento fisico. Secondo l'indagine Doxa, l'interesse pubblico del Bel Paese si attesta intorno ai 100 euro annui pro capite (a seconda dell'anno); "bene ma non benissimo", come si suol dire. Gli oltre 60 milioni di italiani invece, di tasca loro, prima dell'avvento pandemico, investivano circa 8,6 miliardi di euro (circa 3,5 miliardi per l'iscrizione in palestre, piscine e corsi; 2,4 miliardi per l'abbigliamento e attrezzature; circa 900 milioni per comprare app o altri strumenti tecnologici di supporto). In sostanza, l'italiano medio spendeva poco più di 143 euro all'anno per lo sport, meno di 12 euro al mese , da dividere tra strutture, professionisti, abbigliamento, strumenti ecc. Il dato non entusiasma. È interessante notare che, mediamente sulla penisola, un bicchiere di vino (scadente) al bar costa circa 3,5 euro. Quindi, ciò significa che per prevenire le malattie, vivere di più e meglio, ridurre lo stress psicologico, socializzare, rimanere più in forma e più belli, gli italiani investono l'equivalente di meno di 4 bicchieri di vino al mese . A questo inoltre, dobbiamo aggiungere che se da un lato circa 8 adulti su 10 sembrano impegnati in una qualsiasi forma di esercizio motorio, dal walking allo sport agonistico, dall'altro lato un adolescente su cinque è totalmente disinteressato al movimento. Soprattutto per questo, 1,7 milioni di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni hanno problemi di eccesso di peso. Ciò nonostante, l'incidenza dei disagi psicologici legati al proprio aspetto non accenna a diminuire in modo considerevole. Questo significa che gli italiani sono mediamente più interessati all'aspetto fisico piuttosto che a rimanere in salute e, al tempo stesso, non sono disposti ad investire quantità idonee di denaro . Ma perché avviene tutto questo? Semplicemente perché lo sport è sottovalutato.