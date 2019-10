SPF: Efficacia Protettiva di un Prodotto Solare

Quando si sceglie un prodotto solare, è molto importante valutarne l'SPF. La scelta del giusto SPF, infatti, è fondamentale per preservare la pelle e il proprio organismo dall'azione dannosa dei raggi UV. Tuttavia, è molto importante ricordare che il fatto di utilizzare un prodotto solare con SPF più o meno elevato non consente di esporsi al sole in maniera incontrollata e irresponsabile. Al contrario, è sempre opportuno adottare le norme di buon senso più comuni, come evitare l'esposizione nelle ore più calde, evitare le esposizioni eccessivamente prolungate ed indossare idonei indumenti protettivi.

È bene precisare che il valore di SPF si riferisce alla protezione fornita dal prodotto nei confronti dei raggi UVB e non dei raggi UVA . Tuttavia, i prodotti solari devono obbligatoriamente contenere anche filtri che siano in grado di proteggere la pelle dalle radiazioni ultraviolette di tipo A .

L'SPF viene espresso in forma di valore numerico e viene determinato mediante appositi test, fisici e biologici , che prevedono prove in vitro oppure in vivo.

Il valore di SPF minimo consentito è pari a 2 ; tuttavia, i prodotti che possiedono un valore di SPF inferiore a 6 non possono essere definiti come "protezioni solari" , ma sulla confezione devono riportare la dicitura " abbronzanti ".

Nel metodo in vivo, i test vengono eseguiti su volontari e l'SPF viene valutato attraverso la MED ( Dose Minima Eritematogena ), che indica la più bassa dose di raggi UV richiesta per produrre nei volontari un arrossamento cutaneo visibile a distanza di 24-26 ore dall'esposizione alle radiazioni ultraviolette.

Il principio della determinazione dell'SPF in vitro è stato per la prima volta teorizzato ed applicato da Brian L. Diffey e J. Robson nel 1989. Il metodo è basato sulla misura della trasmittanza spettrale di un prodotto, ovvero dal rapporto tra la radiazione trasmessa dal campione e la radiazione totale incidente. Applicando una quantità nota di prodotto su un opportuno substrato di superficie prefissata, in modo tale da ottenere un film traslucido omogeneo, si ottiene la trasmittanza spettrale monocromatica T (λ) :

Come accennato, la determinazione del fattore di protezione solare di un dato prodotto viene effettuata mediante appositi test che prevedono prove di laboratorio in vitro e prove su volontari in vivo . Di seguito, tali metodi verranno brevemente descritti.

Protezione dagli UVA

Livello di Protezione contro i Raggi UVA: Come si Determina?

Come accennato, il valore numerico SPF indica il livello di protezione fornito dal prodotto solare contro i raggi ultravioletti di tipo B e non contro quelli di tipo A.

Le radiazioni UVA non sono eritematogene come le radiazioni UVB ma tendono a stimolare la maturazione della melanina. Per la valutazione e la quantificazione numerica della protezione dai raggi UVA si possono utilizzare diversi parametri misurati in vivo, come l'Immediate Pigment Darkening (IPD) e il Persistent Pigment Darkening (PPD). Quest'ultimo parametro, in particolare, prende in considerazione la pigmentazione persistente di volontari dotati di buone capacità di pigmentazione (aventi fototipo III-IV) in seguito all'esposizione ai raggi UVA.

In alternativa, il fattore di protezione UVA può essere misurato anche mediante test in vitro.

Grado di Protezione contro i Raggi UVA

La protezione dai raggi UVA garantita deve essere uguale o superiore a 1/3 della protezione fornita contro i raggi UVB. Pertanto, all'aumentare dell'SPF, dovrà aumentare anche il livello di protezione contro le radiazioni ultraviolette di tipo A.

A questo proposito, si ricorda che i prodotti solari devono riportare sulla confezione un simbolo standardizzato (come quello mostrato in figura), al fine di segnalare ai consumatori che il prodotto in questione - oltre a proteggere dai raggi UVB - protegge anche dai raggi UVA.