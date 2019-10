L'uso della protezione solare non giustifica l'esposizione ai raggi UV incontrollata e priva di regole, pratica che, in qualsiasi caso, deve essere evitata . Difatti, valgono sempre le seguenti regole: l' esposizione deve avvenire nelle ore meno calde della giornata ed è necessario utilizzare adeguati indumenti protettivi ( occhiali da sole , cappello, ecc.).

Il pigmento responsabile dell'abbronzatura - cioè la melanina - è, infatti, in grado di assorbire una buona parte delle radiazioni solari. Tuttavia, in seguito ad esposizioni prolungate, i meccanismi di difesa endogeni non sono più sufficienti a proteggere l'organismo dai danni delle radiazioni del sole (o delle radiazioni artificiali, a seconda dei casi). Alla luce di quanto appena detto, appare quindi chiara l'importanza dell'utilizzo di adeguati prodotti solari per difendersi dai danni provocati dall'esposizione alla luce ultravioletta, sia essa naturale o artificiale.

Oggigiorno, l'abbronzatura è considerata sinonimo di bellezza e salute, ma è molto importante non dimenticare che l'iscurimento della pelle in seguito all'esposizione ai raggi UV è un meccanismo difensivo attuato all'organismo al fine di scongiurare l'insorgenza di eventuali danni.

Gli ingredienti che esercitano l'effettiva azione protettiva dai raggi UV sono i cosiddetti filtri solari . Tuttavia, non è insolito che le diciture "prodotti solari" e "filtri solari" vengano spesso utilizzate come sinonimi per indicare tutti quei prodotti cosmetici destinati all'applicazione cutanea al fine di proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV.

La composizione dei prodotti solari prevede un gran numero d'ingredienti; alcuni possono essere definiti come "attivi" in quanto capaci di esercitare determinate attività una volta applicati sulla pelle; gli altri, invece, potrebbero essere definiti come "eccipienti", poiché vengono impiegati per permettere la realizzazione della formulazione e per garantire il suo mantenimento nel tempo (ad esempio, emulsionanti , conservanti , coloranti , ecc.).

La protezione solare può, anzi, dovrebbe essere applicata anche quando ci si espone alla luce ultravioletta artificiale ( abbronzatura artificiale con lampade abbronzanti ). Non a caso, molti centri di bellezza mettono a disposizione dei clienti la protezione solare da utilizzare prima di iniziare il trattamento. Credere che solo la luce del sole possa causare danni alla pelle è, infatti, un grosso errore; anche i raggi UV artificiali possono esercitare effetti negativi esattamente come quelli naturali.

Per prodotto solare si intende "qualsiasi preparato (quale crema, olio, gel, spray) destinato ad essere posto in contatto con la pelle umana, al fine esclusivo o principale di proteggerla dai raggi UV assorbendoli, disperdendoli o mediante rifrazione".

Tipi e Formulazioni

Tipologie di Formulazioni Solari

I prodotti solari sono disponibili in varie formulazioni aventi caratteristiche differenti e adatti a diversi utilizzi. Di seguito, verranno elencate le principali.

Oli Solari

Gli oli solari possono derivare dagli oli naturali e costituiscono i veicoli cosmetici più antichi. Permettono un'ottima dispersione dei filtri solari (quasi tutti liposolubili) e non richiedono la presenza di conservanti, o comunque ne richiedono un utilizzo inferiore. Tuttavia, simili prodotti solari non garantiscono elevate protezioni per la loro estrema spalmabilità e per la formazione di un film trasparente, sì idroresistente ma sottile. Generalmente, gli oli solari sono idonei per i fototipi più scuri o per chi è già abbronzato. Costituiscono il veicolo ideale per la protezione dei capelli dai danni fotoindotti (secchezza, indebolimento, perdita del colore).

Stick, Lipogel o Gel Anidri

Sono simili agli oli, ma hanno forma solida, spesso ricchi di vaselina o di oli minerali; la loro applicazione è limitata a zone cutanee ristrette perché possono risultare appiccicosi e untuosi. Gli stick sono indicati per piccole aree sensibili - come il viso - per coprire le iperpigmentazioni solari già esistenti ed evitarne il peggioramento o per proteggere cicatrici chirurgiche e recenti.

Idrogel

Gli idrogel sono prodotti a base acquosa, molto spesso a base idroalcolica (con alcol etilico). Determinano un'immediata sensazione di freschezza, tuttavia, formano un film trasparente non abbastanza omogeneo e, per questo, garantiscono soltanto una bassa protezione. Inoltre, la presenza di alcol fa sì che questi prodotti siano da sconsigliare a bambini, a individui con pelle sensibile, pelle arida o senescente. La forma gel è invece ottima sui capelli (effetto lucidante e fissante), così come può rivelarsi ottima nei prodotti doposole (in questo caso l'alcol non è presente) ad azione riparatrice sui danni solari, rinfrescante, lenitiva e idratante, con forti percentuali di fitoderivati e sostanze attive.

Emulsioni

Le emulsioni O/A e A/O (rispettivamente, Olio in Acqua e Acqua in Olio; anche note con gli acronimi inglesi O/W - Oil in Water - e W/O - Water in Oil) sono sistemi bifasici che contengono sia una fase acquosa che una componente lipofila (sostanze grasse come oli, cere, ecc.). Questo permette di utilizzare un'elevata quantità di sostanze protettive - sia fisiche che chimiche - di modulare la formazione di un film (spessore protettivo) sulla superficie cutanea, di garantire la resistenza alla rimozione da lavaggio e la resistenza al sudore.

Le emulsioni a fase continua lipofila (A/O - Acqua in Olio) possiedono una miglior resistenza, ma le più diffuse e leggere emulsioni a fase continua acquosa (O/A - Olio in Acqua) risultano essere maggiormente gradevoli da applicare. Di contro, queste ultime resistono meno a bagni e sudore e richiedono la presenza di quantità superiori di conservanti per evitare contaminazioni microbiche (la presenza di una fase continua acquosa, infatti, ne fa un ottimo substrato per microorganismi e microbi vari).

Da consigliare a chi desidera una forte funzionalità cosmetica, le emulsioni uniscono alla protezione solare numerose funzionalità, tra cui: idratazione, protezione dai radicali liberi, azione antirughe e molte altre. Sconsigliabili le microemulsioni (all'aspetto trasparenti) per la loro elevata capacità di assorbimento cutaneo.

Lo sapevi che… Molte delle classiche creme solari che si trovano in commercio sono emulsioni olio in acqua.

Paste e Creme Dense

Le paste e le creme dense sono particolarmente indicate per i bambini, si tratta di solito di emulsioni acqua in olio e, nella maggior parte dei casi, sono prevalentemente a base di sostanze protettive di tipo fisico, con azione cutanea di superficie. In linea generale, sono povere di conservanti e additivi, senza profumo e rigorosamente controllate sotto il profilo della fotostabilità.

Acque Solari

Le acque solari sono liquidi in spray rinfrescanti e profumati, a basso o bassissimo livello di protezione solare. Contengono miscele di acqua, filtri chimici, essenze profumate e alcol. Si tratta di prodotti solari che dovrebbero essere evitati in presenza di pelle chiara o sensibile. Rispondono più a una moda che a un reale bisogno di protezione dai raggi solari.